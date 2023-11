Silvesterfeuerwerk in der Kritik – aber für Handel wichtig

Kreis Wesel. Umweltfolgen, Verletzungsgefahr: Das Silvesterfeuerwerk wird kritisch gesehen. Für den Handel am Niederrhein ist der Verkauf dennoch wichtig.

Die Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov hat kürzlich gezeigt: Die Mehrheit der Menschen in Deutschland sieht das traditionelle Silvesterfeuerwerk kritisch. Ein Drittel der Befragten war entschieden dagegen, nur 14 Prozent hängen noch daran. In der Kritik steht es etwa wegen der Umweltfolgen, der Belastung für Tiere, aber auch wegen der hohen Verletzungsgefahr. So war während der Pandemie die Sorge vor einer zusätzlichen Belastung der Krankenhäuser groß, es galt ein Verkaufsverbot.

„Für den Handel bleibt es wichtig“, so Stefan Hantel, Assistent der Geschäftsführung des Handelsverbands mit Sitz in Moers. Der ein oder andere Händler werde hoffen, damit seinen Jahresabschluss verbessern zu können. In der Regel seien es eher Discounter oder einzelne Händler, die Silvesterfeuerwerk dann mit in ihrem Sortiment aufgenommen haben. Im vergangenen Jahr hatten Menschen aus den Niederlanden vermehrt in der Grenzregion Feuerwerk eingekauft.

Feuerwerksverkauf: Es gibt viele Regeln zu beachten

Nur an drei Tagen im Jahr kann Feuerwerk der Kategorie 2 – hierzu zählen beispielsweise Raketen und Böller – verkauft werden, in diesem Jahr vom 28. bis 30. Dezember, da Silvester auf einen Sonntag fällt. Abgebrannt werden darf zudem nur an Silvester und Neujahr (ab 18 Jahre).

Und es gibt weitere Vorschriften, die eingehalten werden müssen. So hat die Bezirksregierung im vergangenen Jahr in den Kreisen Kleve und Viersen Lagerung und Verkauf kontrolliert und dabei 149 Verstöße festgestellt. Unter anderem hatten Stellen zu viel Material gelagert. In einer Scheune in Hamminkeln waren zudem 2022 350 Tonnen illegale Feuerwerkskörper gefunden worden, ein kriminelles Netzwerk wurde zerschlagen. (acf mit dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel