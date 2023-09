Sexualisierte Gewalt: Veranstaltung für Vereine im Kreis

Kreis Wesel. Kreis Weseler Polizei und Kreissportbund laden zur Präventionsveranstaltung gegen sexualisierte Gewalt. Vereine müssen Schutzkonzept schreiben.

Sexualisierte Gewalt kommt viel häufiger vor als man denkt – leider auch in Vereinen. Deshalb lädt Ingo Brohl, Landrat des Kreises Wesel, gemeinsam mit Kreissportbund und Kreispolizeibehörde zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung ein, um für das Thema zu sensibilisieren. Das teilt die Polizei mit. Hierzu sind Vorstände und Abteilungsleitende, Trainerinnen und Trainer sowie Übungsleitende der Vereine aus dem Kreis eingeladen, die Teilnehmerplätze sind allerdings begrenzt.

Die Präventionsveranstaltung findet am Donnerstag, 23. November, im städtischen Bühnenhaus Wesel, statt. Einlass ist ab 18.15 Uhr. Kreissportbund und Kreispolizeibehörde haben dafür einen gemeinsamen Vortrag vorbereitet.

Vereine im Kreis Wesel müssen bis 31. Dezember 2024 Schutzkonzept schreiben

Das Land NRW habe die Wichtigkeit dieses Themas früh erkannt und auf die politische Agenda gehoben, indem es „im Mai 2022 als erstes Bundesland ein Landeskinderschutzgesetz verabschiedet hat“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei weiter. Das Gesetz fordere unter anderem die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung von Schutzkonzepten ein. Demnach müssen alle Organisationen, die Angebote für Kinder und Jugendliche vorhalten, zukünftig Schutzkonzepte vorweisen. Die Frist zum Vorlegen des Schutzkonzeptes endet für die Mitglieder des Landessportbundes am 31.Dezember 2024.

Wer sich zur Veranstaltung am 23. November anmelden möchte, kann dies unter Nennung des Vereinsnamens und Anzahl der teilnehmenden Personen, bis zum 14. November per E-Mail an dennis.drepper@ksb-wesel.de tun.

