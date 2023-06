Sexualisierte Gewalt: Kreis Wesel weitet die Beratung aus

Kreis Wesel. Drei speziell ausgebildete Fachkräfte beraten zu sexualisierter Gewalt. Wo es kostenlos und anonym Anlaufstellen gibt – auch für Bezugspersonen.

Die Beratungsstellen für Eltern, Jugendliche, Kinder und Familien im Kreis Wesel haben ihr Angebot erweitert und bieten nun eine spezialisierte Beratung für junge Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Der Kreis arbeitet dabei mit dem Caritasverband für die Dekanate Dinslaken und Wesel sowie dem Caritasverband Moers-Xanten zusammen. Betroffenen wird dabei eine kostenfreie, vertrauliche und auf Wunsch auch anonyme Beratung ermöglicht, das Angebot richtet sich ebenfalls an Bezugspersonen, wie aus einer Mitteilung der Verwaltung hervorgeht.

Sexualisierte Gewalt: Beratung richtet sich an Betroffene und Bezugspersonen

Drei speziell ausgebildete Fachkräfte bieten Beratung mit dem Schwerpunkt sexualisierte Gewalt an, heißt es darin: Ricarda Bukowski in der Beratungsstelle in Wesel, Tina Deipenwisch in der Beratungsstelle in Rheinberg und Stephanie Bigos für den Beratungsdienst des Kreises Wesel. „Die Fachberaterinnen stehen betroffenen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beratung und Unterstützung zur Seite. Sie wenden unter anderem traumapädagogische Methoden an oder unterstützen bei der Vermittlung in weiterführende Hilfen.“ Es besteht ein enger fachlicher Austausch, die Fachkräfte stimmen sich ab.

Die Beratungsarbeit richtet sich sowohl an direkt Betroffene als auch an Bezugspersonen wie Familienangehörige und Fachkräfte in Schulen, Kindertageseinrichtungen oder Jugendhilfeeinrichtungen, heißt es weiter. Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit seien die Kooperationen und die Vernetzung mit Institutionen wie Jugendämtern, Kinderschutzambulanzen, dem Opferschutz, der Polizei und verschiedenen psychosozialen oder therapeutischen Einrichtungen. Zudem werden Informationsveranstaltungen und Präventionsmaßnahmen angeboten, beispielsweise in Form von Schulungen und der Unterstützung von pädagogischem Personal in verschiedenen Einrichtungen.

Chance zur Sensibilisierung und Enttabuisierung des Themas

„Mit dem Land NRW und dem Kreis Wesel gemeinsam konnte das breite Unterstützungs- und Beratungsspektrum der Erziehungsberatungsstellen in diesem so wichtigen Themenfeld verstärkt werden. Auch an diesem für die Menschen so sensiblen Lebensfeld wird deutlich, dass ein partnerschaftliches und die gemeinsamen Kompetenzen zusammenführendes Handeln die zur Verfügung stehenden Ressourcen in bester Weise einzusetzen vermag“, sagt Diakon Michael van Meerbeck, Caritasdirektor für die Dekanate Dinslaken und Wesel. „Das neue Beratungsangebot bietet neben der Unterstützung der betroffenen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und Bezugspersonen auch die Chance, die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren“, betont Brunhild Demmer, Geschäftsführerin des Caritasverbandes Moers-Xanten. „Mit der Enttabuisierung des Themas wird es für die Betroffenen leichter, frühzeitig Hilfe zu bekommen. Je früher die Hilfe einsetzt, desto größer die Chance, dass die Betroffenen ein Leben ohne Beeinträchtigungen führen können.“

Die Beratungsstellen der Kreisverwaltung Wesel befinden sich an den Standorten Moers, Kamp-Lintfort , Xanten und Dinslaken. Der Caritasverband für die Dekanate Dinslaken und Wesel unterhält eine Beratungsstelle in Wesel mit einer Nebenstelle in Hamminkeln, der Caritasverband Moers-Xanten unterhält eine Beratungsstelle in Rheinberg.

Kontaktdaten zum Beratungsangebot im Kreis Wesel: Ricarda Bukowski (Caritas Dinslaken und Wesel), Kurfürstenring 2 in Wesel, Telefon: 0281 338340. Tina Deipenwisch (Caritasverband Moers-Xanten), Goldstraße 17 in Rheinberg, 02843 97100. Stephanie Bigos (Kreis Wesel), Mühlenstraße 9-11 in Moers, 02841 2021931 sowie Hans-Böckler-Straße 9 in Dinslaken, 0281 207 5915.

