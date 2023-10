Schwarzarbeit: Zoll überprüft Paketbranche im Kreis Wesel

Anfang der Woche ist der Zoll gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse vorgegangen, auch im Kreis Wesel. Der Schwerpunkt dieses Mal: die Kurier-, Express und Paketbranche. „Im Fokus standen dabei alle Tätigkeiten der Branche, wie das Sammeln, Transportieren und Umschlagen sowie die Zustellung von (Paket-) Sendungen aller Art“, schreibtder Zoll in einer Mitteilung. Neben den Ruhrgebietsstädten Duisburg, Essen, Oberhausen und Mülheim waren rund 70 Beschäftigte der Finanzkontrolle auch am Niederrhein unterwegs. Unterstützt wurden sie von Einsatzkräften der Polizei aus Duisburg und aus dem Kreis Wesel, auch Mitarbeitende der Ausländerbehörde des Kreises sowie der Bezirksregierung waren dabei.

Es handelte sich dabei um eine bundesweite und verdachtsunabhängige Prüfung. Mehr als 210 Personen wurden den Angaben zufolge von den Zollkräften zu ihrem Arbeitsverhältnis befragt, es ergaben sich daraus 29 Fälle, die weitere Prüfungen nach sich ziehen. „In 13 Fällen müssen die Geschäftsunterlagen der jeweiligen Arbeitgeber eingesehen werden. Hier könnten sich im Nachgang Strafverfahren wegen Veruntreuung und Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen ergeben“, heißt es. In fünf weiteren Fällen müsse geklärt werden, ob der vorgeschriebene Mindestlohn gezahlt wurde. Konkrete Zahlen für den Kreis Wesel nennt der Zoll nicht.

Insbesondere die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns und sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, der unrechtmäßige Bezug von Sozialleistungen sowie die illegale Beschäftigung von Ausländern wurde den Informationen zufolge kontrolliert. Seit Oktober 2022 gelte in weiten Teilen der Branche der Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde. Der Zoll arbeite bei solchen Prüfungen oft mit weiteren Behörden zusammen, um gemeinsam Unregelmäßigkeiten nachverfolgen zu können, so Anja Turloff-Galetzki, Pressesprecherin des Zolls.

Der Zoll wolle mit seinen Prüf- und Ermittlungsverfahren zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen beitragen und damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen ermöglichen. Dabei gehe er stichprobenweise vor, prüfe aber auch mitunter alle Beschäftigten eines Arbeitgebers. In besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen werden regelmäßig bundesweite, aber auch regionale Prüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durchgeführt, heißt es. Sprecherin Turloff-Galetzki nennt als Beispiele Prüfungen aus diesem Jahr im Baugewerbe oder im Bereich Hotel und Gastronomie.

