Schutz gegen häusliche Gewalt: Kreis Wesel bleibt hartnäckig

Kreis Wesel. Die Kreisverwaltung hat beim Familienministerium die Möglichkeiten ausgelotet, mehr Schutzräume zu bieten. Die Antworten lassen zumindest hoffen.

Über die Notwendigkeit, die Schutzräume für von Partnerschaftsgewalt betroffene Menschen im Kreis auszubauen, sind sich Politik und Verwaltung schon lange einig. Vor allem für queere Personen, Personen mit Migrationshintergrund oder mit Behinderungen sollen Unterbringungsmöglichkeiten fehlen.

Häusliche Gewalt: Kreis Wesel schickt Fragenkatalog an Familienministerin

Beim Land konnte der Kreis aber bislang keine Förderung für weitere Schutzräume im Kreisgebiet erreichen, der Ausbau liegt seitdem auf Eis. Abgeschrieben haben aber weder Kreistag noch Verwaltung das Thema, das auch im kommenden Ausschuss für Soziales und Arbeit auf der Tagesordnung steht. Demnach hat es aus Düsseldorf Signale gegeben, die immerhin die vage Möglichkeit einer Förderung beinhalten. Im Zuge der politischen Beratungen hatte der Kreis auf Antrag der Grünen einen Fragenkatalog an NRW-Familienministerin Josefine Paul über das Prozedere und die Landespläne beim Ausbau von Frauenhäusern geschickt. Parallel dazu sollte der Runde Tisch gegen häusliche Gewalt Präventionsmaßnahmen erarbeiten. Drittens sollte die Frage erörtert werden, ob Schutzhausbewohnende bei der Wohnungsvergabe bevorzugt behandelt werden könnten.

Ein Gespräch mit den Wohnungsbaugesellschaften und den Frauenhäusern zum dritten Punkt steht noch aus und soll in dieser Woche folgen. Auf die ersten beiden Punkte geht die Vorlage für den Sozialausschuss ein. Demnach hat die Familienministerin in zwei Antwortschreiben den Ausbau von Schutzplätzen als eigenes Anliegen bezeichnet. „Die Schließung von Schutzlücken und der Ausbau des bewährten und ausdifferenzierten Unterstützungssystems ist – auch vor dem Hintergrund der Umsetzung der Istanbul-Konvention – ein Schwerpunkt der nordrhein-westfälischen Landesregierung in dieser Legislaturperiode“, heißt es.

Zudem ist laut Ministerium „die Aufnahme von neu zu schaffenden Frauenhäusern in Ballungszentren wie im Rheinland, im Ruhrgebiet, aber auch in ländlichen Regionen geplant“. Das Land sei dazu im Dialog mit potenziellen Trägern. „Meine Fachabteilung wird – sollte sich Ihr Anliegen konkretisieren – gerne die Möglichkeit einer Aufnahme in die Landesförderung prüfen“, schrieb die Ministerin in einem Brief, der Mitte Mai dieses Jahres an den Kreis gegangen war.

Dazu schlägt der Runde Tisch gegen häusliche Gewalt vor, die Präventionsarbeit auf ein breiteres Fundament zu setzen, unter anderem durch eine noch stärkere Einbeziehung der Jugendämter und Schulen in die Sensibilisierung für Gewaltschutzprävention. Die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises, Lilian Spogahn, soll laut Vorlage darüber im Ausschuss für Soziales und Arbeit am Montag, 11. September, um 16 Uhr Auskunft geben.

