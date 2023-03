Frühstücken im Kreis Wesel: Die schönsten Cafés im Überblick

Kreis Wesel. Mehr als nur Rührei und Brötchen: Im Kreis Wesel gibt es viele schöne Cafés für ein Frühstück. Wir stellen einige besondere Adressen vor.

Es gilt als die wichtigste Mahlzeit des Tages: das Frühstück. Dass es nicht immer ein belegtes Brötchen sein muss, zeigen zahlreiche Cafés im Kreis Wesel. Einige stellen wir hier vor, die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Klassisches Bauernfrühstück in Wesel, Dinslaken, Alpen und Xanten

In Wesel wartet auf die Gäste im Café Landluft ein reichhaltiges Frühstück. Im Preis von 18,50 Euro inbegriffen ist ein üppiges Buffet, unter anderem mit Räucherlachs und Rostbratwürstchen, aber auch Obstsalat und Waffeln. Für größere Gruppen richtet das Café auch eine „Niederrheinische Tafel“ her, zu der unter anderem Zuckerrübenkraut und Rosinenstuten gehören. Um Reservierung wird gebeten. Dienstag ist Ruhetag. Infos: www.cafe-landluft.de.

Verschiedene Frühstücksangebote bietet montags bis samstags auch das Café Vesalia in Wesel an. Dort gibt es neben dem klassischen Brötchen und Aufschnitt auch Porridge mit Obst oder gerösteten Nüssen. Alle Frühstücksmenüs liegen hier unter zehn Euro.

Traditionell und ebenfalls etwas günstiger ist das Frühstück im Kaffeekännchen in Dinslaken. Dort können die Gäste unter kleinen Menüs wie dem „Morgenmuffel“ oder dem „Alles Käse“ wählen. Auch allerlei Baguettes werden in dem gemütlichen Café serviert. Montags geschlossen. Infos: kaffee-kaennchen-dinslaken.de.

Im Landhaus Gietmann in Alpen-Veen wird frisches Schwarzbrot nach Familienrezept und Hausmacherwurst serviert. Auch die selbst gebackenen Weiß-, Rosinen- und Körnerbrote sind beliebt. Das Frühstück wird mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags angeboten und ist auch als vegetarische Variante erhältlich. Infos: landhaus-gietmann.de.

Das Frühstückscafé Leo’s im Nibelungen Hof in Xanten bietet ein klassisches und zudem preisgünstiges Frühstück an. Ein Niederrheinisches Frühstück mit einem Pott Kaffee bekommen die Gäste hier schon ab 7,80 Euro. Das Buffet kostet 15,50 Euro. Zu diesem gehören neben den Brot- und Aufschnittvariationen zum Beispiel auch ein Apfel-Zimt-Quark und zahlreiche Müslisorten. Das Café hat täglich geöffnet. Um Reservierung wird gebeten. Infos: leos-xanten.de.

Smoothies, Bagels und Paninis in Moers, Kamp-Lintfort und Hünxe

Das Café Sotto bringt italienisches Flair in die Moerser Altstadt. Bruschetta-Variationen und Ciabatta, belegt mit Serano-Schinken oder Mozzarella stehen hier unter anderem auf der Speisekarte. Aber auch Omeletts und Pancakes werden angeboten. Sonntag ist Ruhetag. Infos unter www.caffe-sotto.de.

Zeynep Brinkmeier im Café Sotto in Moers. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Sie bevorzugen Bowls und Smoothies zum Frühstück? Die Schirmbar in Kamp-Lintfort hat ein außergewöhnliches Frühstücksangebot. Dazu gehören Bagel, Smoothies und Joghurtbowls, aber auch die klassischen Bauernschnitten. Montags und sonntags geschlossen.

Modern und stilvoll wird es im Café Taluu in Hünxe. Auf der Speisekarte stehen dort unter anderem Paninis, Bagels und Pinsas, eine Art Pizza, die erst nach dem Backen belegt wird. Auch (Obst-) Bowls und Pancakes können hier bestellt werden. Dienstag ist Ruhetag. Weitere Infos unter cafetaluu.de.

Süß und schokoladig wird es in Neukirchen Vluyn und Voerde

Wer es besonders süß mag, der wird in Neukirchen-Vluyn im Stadtcafé Nacke fündig. Neben einem klassischen Frühstücksbuffet locken hier vor allem die fruchtig-schokoladigen Kuchen, Torten und Pralinen. Montag ist Ruhetag. Auch hier wird um Reservierung gebeten. Infos unter www.cafe-nacke.de.

Ein Frühstück in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre gibt es im Café Sahnehäubchen in Voerde-Friedrichsfeld. Dieses wird an Markttagen, also mittwochs und samstags, angeboten. Neben dem klassischen Frühstück sind es auch hier die selbst gebackenen Kuchen, die das Café ausmachen. Infos unter sahnehaeubchen-cafe.de.

Frühstücken mit Ausblick in Hamminkeln, Rheinberg und Sonsbeck

Das Café Waldsee in Hamminkeln-Wertherbruch ist mit seiner besonderen Lage ein echter Hingucker. In nostalgischem Ambiente erhalten die Gäste hier mittwochs bis sonntags ein echtes „Schlaraffenland-Frühstücksbüfett“. Vor allem Fleisch- und Fischliebhaber kommen bei der üppigen Auswahl an Aufschnitt auf ihre Kosten. Aber auch Reibeplätzchen und verschiedene Ei-Variationen sind inbegriffen. Das Buffet kostet 18,50 Euro pro Person, Kinder zahlen bis fünf Jahre fünf Euro, bis zehn Jahre sind es zehn Euro. Um Reservierung wird gebeten. Infos: cafewaldsee.de.

Von Donnerstag bis Sonntag bietet das Landcafé Krauthaus in Rheinberg ein echtes Bauernhof-Frühstück mit verschiedenen Käse- und Quark-Variationen an. Erwachsene zahlen 16 Euro für ein umfassendes Menü. Auch ein Biergartenfrühstück ist möglich. Danach können die Gäste noch an dem Hofladen oder dem kleinen anliegenden Streichelzoo Halt machen. Um eine Reservierung wird gebeten. Infos unter landcafe-krauthaus.de.

Das Park-Café „Villa Reichel“ bietet mit seiner Nähe zur Falabella Ranch einen besonderen Standort in Sonsbeck. Denn die Gäste können vor und nach dem Frühstück einen Blick in den kleinen Tierpark werfen. Hier können die Besucherinnen und Besucher aus verschiedenen Frühstücksmenüs wählen. Auch vegetarisches und veganes Frühstück wird hier angeboten. Um Reservierung wird gebeten. Infos: villa-reichel.eatbu.com.

Spätes Frühstück in Rheinberg und Schermbeck

Für ein spätes Frühstück in Rheinberg können die Gäste des Frau Ella Cafés in einer kleinen Oase entspannen. Frau Ella ist ein kleines Café im Herzen von Orsoy mit einer Terrasse und einem Kaufladen. Serviert werden vor allem süße Gerichte, nämlich Kuchen, Torten und Waffeln. Das Café öffnet donnerstags bis sonntags, allerdings frühestens ab 12 Uhr. Infos: frau-ella-orsoy.eatbu.com.

Auch im Café Lühlerheide in Schermbeck können die Gäste ein spätes Frühstück mit Ausblick auf Wiesen und Felder genießen. Im Angebot sind Kuchen, Waffeln und überbackene Brote. Das Café öffnet mittwochs bis sonntags ab 12 Uhr. Infos unter luehlerheim.de.

