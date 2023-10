Eishallen im Kreis Wesel: Hier könnt ihr Schlittschuhlaufen

Kreis Wesel. Eislaufen: Ein Spaß für die ganze Familie. Passend zum Saisonstart der Eishallen im Kreis Wesel gibt's hier die Öffnungszeiten und Preise.

Schlittschuhlaufen ist eine beliebte Winteraktivität: Mit Mütze, Schal und Handschuhen ausgestattet kann man mit den Kufen über das Eis flitzen. Wer das macht, bekommt eine kalte Nase, obendrein tut die Bewegung gut. Im Kreis Wesel gibt es drei Eishallen in Wesel, Dinslaken und Moers, die in den Wintermonaten öffnen. Wir geben einen Überblick über Öffnungszeiten und Ticketpreise:

Die Eishalle "Enni Eiswelt" in Moers

Die Saison in der Eissporthalle an der Filder Straße in Moers startet am 27. Oktober. Montags und dienstags bleibt die Halle zu, mittwochs können Schlittschuhfans von 10 bis 12.30 Uhr und 15 bis 17 Uhr aufs Eis, donnerstags von 15 bis 17 Uhr und freitags von 17 bis 21 Uhr (mit Disco), samstags ist von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Enni-Eiswelt in Moers steht vor dem Saisonstart. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Erwachsene zahlen 4,80 Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 2,60 Euro. Wer freitags zur Musik seine Runden drehen will, muss für die Eisdisco einen Zuschlag von einem Euro zahlen. Schlittschuhe kann man für 4,20 Euro (zwei Stunden) leihen. Jede weitere angefangene Stunde kostet erneut 2 Euro. Wichtig: Tickets für die Eissporthalle können ausschließlich online über das Enni-Ticketsystem erworben werden. Adresse und Infos: Enni Eiswelt, Filder Straße 140, 47447 Moers, www.enni.de/freizeit/eislaufen/

Dinslakens Einssporthalle

Eine weitere Gelegenheit zum Schlittschuhlaufen bietet die Eissporthalle Am Stadtbad in Dinslaken. Die Saison startete hier bereits am 9. September.Geöffnet ist die Eishalle montags 10 bis 12 Uhr, dienstags 10 bis 12 Uhr und 14.30 bis 16.30 Uhr, mittwochs 10 bis 12 Uhr, donnerstags 10 bis 12 Uhr und 14.30 bis 16.30 Uhr, freitags 10 bis 12 Uhr und 17.30 bis 19.30 Uhr, samstags 16 bis 22 Uhr, sonntags 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Die Eintrittspreise variieren je nach Laufzeit zwischen 3,50 und 5 Euro. Der Schlittschuhverleih kostet 3 Euro für die Größen 23 bis 50. Adresse und Info: Eissporthalle Dinslaken, Am Stadtbad 1, 46537 Dinslaken, Telefon: 02064/70003, 0176/24032233 (WhatsApp), www.eishalle-dinslaken.de/

Das Weseler Eislaufcenter

Auch in der Hansestadt gibt es Gelegenheit, ein paar Runden auf dem Eis zu drehen: im Eislaufcenter an der Ackerstraße. Die Öffnungszeiten seit dem 16. Oktober 2023: montags geschlossen, dienstags 16.30 bis 18.30 Uhr (4 Euro), mittwochs geschlossen, donnerstags 17.30 bis 19.30 Uhr (4 Euro, mit Schülerdisco), freitags 16 bis 19 Uhr (Partytime, 5 Euro), samstags 14.30 bis 18 Uhr und 19.30 bis 23 Uhr (Disco, 5 Euro), sonntags 10.30 bis 13 Uhr (4 Euro) und 14.30 bis 18 Uhr (Disco, 5 Euro). Für Kinder bis einschließlich vier Jahre kostet der Eintritt 2 Euro (außer abends). Der Schlittschuhverleih kostet 3 Euro. Auf der Homepage wird darauf hingewiesen, dass Kartenzahlung nicht möglich ist. Adresse und Infos: Eislaufcenter Wesel, Ackerstraße 149, 46483 Wesel, 0281/60446, www.eislaufcenter-wesel.de

