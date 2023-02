Kreis Wesel. Viele Menschen leiden unter pAVK, auch bekannt als „Schaufensterkrankheit“. Im Kreis Wesel gibt es eine Selbsthilfegruppe für Betroffene.

Menschen, die an der sogenannten „Schaufensterkrankheit“ leiden Die Selbsthilfegruppe trifft sich jeden dritten Mittwoch im Monat um 18 Uhr in der Klinik an der Pastor-Janßen-Straße. Sie richtet sich an Menschen aus dem gesamten Kreisgebiet, die an der an der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, kurz pAVK, erkrankt sind. Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen.

Mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland leiden daran. Die Durchblutungsstörungen können gravierend sein, zu den typischen Symptomen zählt eine Einschränkung der Gehfähigkeit mit Schmerzen in den Beinen, eine schlechte Wundheilung und der Verlust von Gliedmaßen. Interessenten finden in der Gruppe Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, und mit denen man zum Beispiel über Probleme, Erfahrungen, Tipps und Tricks reden kann. Begleitet werden diese Treffen durch gelegentliche ärztliche und/oder physiotherapeutische Beratungsangebote.

Es werden viele Fragen beantwortet, etwa zur Ernährung und zu therapeutischen Ansätzen, aber auch zur Beantragung eines Behindertenausweises. Ziel ist die Verbesserung der Lebenssituation von Betroffenen. Mehr Informationen zur Anmeldung gibt es beim Gruppenansprechpartner Johannes Gamerschlag. Er ist erreichbar unter 0157/55028282 oder per Mail an j1gamerschlag@arcor.de.

