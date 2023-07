Sale im Handel: Welche Rolle das Sommerwetter spielt

Kreis Wesel. Auch im Kreis Wesel läuft der Sommerschlussverkauf. Welche Städte sind für Kundinnen und Kunden von außen beliebter? Dazu gibt es Prognosen.

Auch in Geschäften in den Innenstädten des Kreises sind sie derzeit zu sehen: Schilder oder Plakate mit dem Wort „Sale“, Ware soll hier zu reduzierten Preisen winken. Einen reglementierten Saisonschlussverkauf gibt es schon seit Jahren nicht mehr, dennoch werden Rabattaktionen nach wie vor vom Handel genutzt: „Das jährliche Spiel, das sich immer wiederholt. Es ist schon üblich und gewünscht, dass das Lager leer wird“, sagt Doris Lewitzky, Geschäftsführerin vom Handelsverband Niederrhein.

Es gebe keinen einheitlichen Start, je nach Verlauf beginnen die Händler früher oder später damit, sagt sie. „Einer fängt an und die anderen geraten unter Zugzwang.“ Der Preis sei eben auch immer ein Argument, „gerade in Zeiten von Inflation, der Kunde hält das Geld etwas zusammen“, erläutert Lewitzky. Zudem steht der stationäre Handel immer in Konkurrenz zu Online-Anbietern. Erst kürzlich hat etwa der Internet-Händler Amazon wieder seinen Prime Day veranstaltet.

Handelsverband Niederrhein: Preis ist ein Argument in Zeiten von Inflation

Der Preis sei eben auch immer ein Argument, „gerade in Zeiten von Inflation, der Kunde hält das Geld etwas zusammen“, erläutert Lewitzky. Zudem steht der stationäre Handel immer in Konkurrenz zu Online-Anbietern. Erst kürzlich hat etwa Amazon wieder seinen Prime Day veranstaltet.

Dabei sei aber nicht allein der Preis entscheidend, der Einzelhandel punkte mit Erreichbarkeit und Beratung – in Kombination mit sonstigen Attraktionen vor Ort. Auch das sommerliche Wetter spiele eine Rolle, insbesondere im Bereich Textil, berichtet Lewitzky. Klettern die Temperaturen nach oben und es wird wärmer, werde wieder neue Sommerkleidung gebraucht und nachgefragt. „Allerdings kippt das, wenn es zu heiß wird. Dann kommen weniger Kundinnen und Kunden in die Innenstädte“, so Lewitzky. Die Anziehungskraft der Städte ist wichtig: Denn der Handel vor Ort könne nicht nur von den eigenen Einwohnerinnen und Einwohnern leben, auch Menschen von außerhalb müssen zum Einkaufen kommen.

Wie attraktiv sind die Städte im Kreis Wesel für Kunden von außerhalb?

Wie sind die Städte im Kreis unter diesem Gesichtspunkt aufgestellt – wie viel Kaufkraft fließt ab beziehungsweise bleibt? Hier verweist Doris Lewitzky auf eine Prognose für das Jahr 2023 der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Niederrhein (IHK) zur Einzelhandelskaufkraft. Interessant ist an dieser Stelle der Wert für die Einzelhandelszentralität. Ein zu erwartender Wert von mehr als 100 Prozent würde bedeuten, dass von Kaufkraftzufluss auszugehen ist.

Im Kreis Wesel kommt die Stadt Moers mit 107,4 auf den höchsten prognostizierten Wert, dahinter folgen Wesel (105,3) und Kamp-Lintfort (103,9), Dinslaken kommt demnach nur auf 97,0. Die kleineren Kommunen haben niedrigere Werte. Insgesamt prognostiziert die IHK dem Kreis eine Einzelhandelszentralität von 92,1. Zum Vergleich: Der Nachbarkreis Kleve liegt mit 110,2 deutlich höher - hier spielt laut Lewitzky die Nähe zur niederländischen Grenze eine Rolle. Duisburg kommt auf 108,2.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel