Karneval in Wesel: Die wichtigsten Infos zum Rosenmontag

In Wesel läuft am 12. Februar wieder der beliebte Rosenmontagsumzug.

Wesel Der Höhepunkt der Karnevalssession steht an. Wann starten die Züge? Welche Verbote gelten? Die wichtigsten Infos zum Rosenmontag in Wesel.

Der Straßenkarneval in Wesel ist in vollem Gange, nach dem Auftakt an Altweiber steht nun der Höhepunkt an: Rosenmontag mit mehreren Umzügen. Wann starten die Züge in Wesel, Ginderich, Bislich und Dingden? Und was ist eigentlich beim Schubkarrenrennen in Schermbeck am Karnevalssonntag geplant? Wir beantworten in diesem Artikel die wichtigsten Fragen zum Abschluss der Karnevalssession in Wesel und Umgebung.

Wann startet der Rosenmontagsumzug in der Weseler Innenstadt?

Um 12.30 Uhr geht es am 12. Februar los, dann schlängelt sich der „Zoch“ bis etwa 15.30 bis 16 Uhr durch die Innenstadt. Danach ist die Prämierung der schönsten Wagen am Berliner Tor, die Gäste verteilen sich ins Weseler Festzelt oder in die Kneipen der Innenstadt. In diesem Jahr sind 17 Prunkwagen und rund 20 Fußtrupps mit dabei. 12.000 bis 15.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet.

Welche Route nimmt der Rosenmontagsumzug durch Wesel?

Startpunkt des Rosenmontagszuges ist am Breiten Weg. Von dort zieht der närrische Lindwurm entlang der Kolpingstraße und über die Korbmacherstraße in die Innenstadt. Anschließend dreht der Zug eine Runde über die Kreuzstraße, die Esplanade, über die Magermannstraße und die Dimmerstraße zum Kornmarkt. Über die Ritterstraße führt der Zugweg dann am Andreas-Vesalius-Gymnasium vorbei und wieder zur Kreuzstraße. Von dort biegen die Wagen und Fußtrupps nach links in die Esplanade ab und es geht über die Wallstraße zum Endpunkt am Berliner Tor.

Wo gelten Parkverbote?

Das Parken ist während des Umzuges auf den Straßen entlang des Zugweges untersagt, das gilt laut Stadt auch für gekennzeichnete Parkplätze. Das Ordnungsamt wird am Rosenmontag entsprechende Schilder aufstellen. Außerdem wird die Parkfläche an der Poppelbaumstraße nahe dem Finanzamt gesperrt, teilt die Stadt mit.

Wie wird das Wetter an Rosenmontag in Wesel?

Das Portal www.wetter.com erwartet für Wesel an Rosenmontag derzeit eine maximale Temperatur von 9 Grad. Demnach bleibt es zwar bedeckt, die Regenwahrscheinlichkeit liegt ab dem Morgen und bis zum Abend aber nur bei 30 Prozent. Dazu weht ein leichter Wind aus Südwest. Hobbymeteorologe Hubert Reyers aus Kleve, der einen genauen Wetterbericht für den Niederrhein unter www.wetter.niederrhein.de veröffentlicht, sieht es für den Rosenmontag so: Am Rosenmontag liegen die Temperaturen zwischen 5 Grad am Morgen und 8 Grad am Nachmittag, es wird also kühler als am Wochenende: „Dazu sind nach den aktuellen Berechnungen nur selten Regenschauer dabei. Oft gibt es dichte Wolken, aber auch die Sonne ist nicht ganz chancenlos.“ Der Deutsche Wetterdienst erwartet in Nordrhein-Westfalen am Montag wechselnde Bewölkung, örtlich etwas Regen oder einzelne Schauer sowie Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad.

Gibt es ein Glasflaschenverbot?

Ein offizielles Glasverbot seitens der Stadt gibt es nicht. Jedoch gilt für die Vereine des CAW und die aktiven Teilnehmer des Zuges sowie den Ausschank am Berliner Tor eine Selbstverpflichtung, auf Getränke in Gläsern oder Glasflaschen zu verzichten. Auch die Besucher des Zuges werden darum gebeten.

Gibt es am Rosenmontag wieder Umzüge in Ginderich, Bislich und Dingden?

In Bislich startet um 11.11 Uhr wieder der kleine Rosenmontagszug am Kirchplatz mit seinen Fußgruppen und Wagen. Er zieht durch den Ort bis zum Dorfplatz an der alten Schule. In Ginderich setzt sich zeitgleich der Bollerwagenzug in Bewegung, Startpunkt ist der Schulhof der ehemaligen Dorfschule. Schon eine Stunde früher, nämlich um 10.11 Uhr, machen sich die närrischen Gruppen beim Zug des KCD in Hamminkeln-Dingden am Freibad auf den Weg. Mit ihren frisch überarbeiteten Wagen ziehen die Dingdener Karnevalisten durchs Dorf. Anschließend wird zur After-Zug-Party in den Saal Hoffmann geladen, dort ist ab 11 Uhr Einlass.

Wie läuft das traditionelle Schubkarrenrennen in Schermbeck?

Seit 100 Jahren gibt es in Schermbeck das traditionelle Schubkarrenrennen – ein Karnevalszug der ganz besonderen Art, der nur alle paar Jahre über die Bühne geht. Die Kolpingsfamilie Schermbeck richtet zum 19. Mal diesen Jux-Wettkampf auf der Rennstrecke „Schlopi-Ring“ neben der St.-Ludgerus-Kirche aus. In diesem Jahr werden am Tulpensonntag, 11. Februar, ab 14 Uhr insgesamt 21 Gruppen auf die sicher wieder von hunderten Narren gesäumte Strecke gehen – jede Gruppe übrigens mit einem anderen Motto. Bis 17 Uhr sind vier Rennen geplant, danach wird im Zelt auf dem Platzplatz der Gesamtschule bei der After-Zug-Party weitergefeiert. Wie Christa Hülsdünker, Vorsitzende der Schermbecker Kolpingsfamilie, weiter erläutert, werde es neben mehreren Theken auch eine Cafeteria sowie einen Grillstand geben.

Abdelkarim bekommt den Eselorden Zu den Höhepunkten des Karnevals in Wesel zählt auch die Verleihung des Eselordens, die Auszeichnung gibt es bereits seit 1971. In diesem Jahr bekommt der Duisburger Comedian Abdelkarim den Preis verliehen,er wurde bereits im November als neuer Träger des Ordens vorgestellt. Ausgezeichnet wird er am Karnevalssonntag, 11. Februar, im Festzelt am PSV-Sportplatz in Lackhausen am Molkereiweg. Der Eintritt zu der öffentlichen Veranstaltung ist frei. Los geht es um 10.30 Uhr, der Einlass beginnt ab 9.30 Uhr. Abdelkarim tritt die Nachfolge von Fritz Eckenga an.

