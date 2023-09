Rhine-Clean-Up: Hier wird im Kreis Wesel der Müll gesammelt

Beim Rhine-Clean-Up sammeln auch im Kreis Wesel viele Gruppen in diesem Jahr wieder Müll am Rheinufer ein (Archivbild).

Kreis Wesel. An mehreren Stellen im Kreis Wesel wird in den nächsten Tagen beim Rhine-Clean-Up Müll am Rheinufer gesammelt. Mithilfe ausdrücklich gewünscht.

Was vor fünf Jahren als Idee begann, ist mittlerweile zu einer riesigen, deutschlandweiten Bewegung in Sachen Umweltschutz geworden: der Rhine-Clean-Up-Day. Das Großreinemachen an den Ufern des Rheins, von der Quelle bis zur Mündung, wurde laut Website durch viele teilnehmende Gruppen mittlerweile auf insgesamt 21 Flüsse ausgeweitet und widmet sich auch in diesem Jahr wieder der Aufgabe, den Müll – vor allem Plastik – in unseren fließenden Gewässern zu reduzieren. Auch im Kreis Wesel sind bis Ende September viele Aktionen geplant. Mitmachen ist ausdrücklich erlaubt!

Den Anfang machen die Nabu-Kids in Voerde am heutigen Donnerstag, 7. September. Von 16 bis 18 Uhr sammeln sie in den Rheinbuchten rechts und links der Rotbachmündung den Müll auf. Treffpunkt ist an der Frankfurter Straße 434a in Voerde. Weil Parkplätze nur begrenzt vorhanden sind, wird darum gebeten, mit dem Fahrrad oder in Fahrgemeinschaften anzureisen. Außerdem sollte man Handschuhe und einen Eimer mitbringen.

Rhine-Clean-Up: Termine auch in Wesel und Xanten

Weiter geht es am Freitag, 8. September, an der Rheinpromenade in Wesel. Von 13 bis 15 Uhr ist die Belegschaft der Firma Kingspan dort unterwegs, um den Uferrand von Plastikmüll zu befreien und freut sich über Mitstreiter. Der Treffpunkt befindet sich an der Rheinpromenade 10. Haupttag des Rhine-Clean-Ups ist Samstag, der 9. September. Dann kann man sich im Kreis Wesel an insgesamt sechs Stellen an der Müllsammelaktion beteiligen. Los geht es um 9 Uhr in Rheinberg. Dort trifft sich die Gruppe auf dem Parkplatz am Ende der Straße Orsoy Land/Ecke Kuicksgrind. Nach einer kleinen Einführung geht es direkt ans Rheinufer. Am Sonntag soll ab 15 Uhr erneut in Rheinberg gesammelt werden, Infos zum Sammelort soll es laut Internetseite kurzfristig geben.

In Voerde wird am 9. September an mehreren Stellen Müll gesammelt. Von 10 bis 13 Uhr soll das Rheinufer unterhalb der ehemaligen Steag bis zur Rotbachmündung gereinigt werden. Treffpunkt ist der Weg neben dem Strandhaus Ahr. Säcke und Zangen stellt die Stadt Voerde zur Verfügung, den Abtransport des Mülls übernimmt der Baubetriebshof Voerde. Wer teilnimmt, sollte festes Schuhwerk tragen. Die Veranstalter der „Ach so“-Initiative weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich alle Teilnehmenden der Gefahren des Müllsammelns am Rhein bewusst sein sollten. Zudem handele es sich nicht um eine städtische Veranstaltung, es bestehe also kein Versicherungsschutz.

Der zweite Termin in Voerde koordiniert die Müllsammlung ab 10 Uhr von vier Treffpunkten aus. In Götterswickerhamm auf dem Parkplatz am Haus Storchennest, Dammstraße 1, in Möllen ebenfalls an der Gaststätte „Strandhaus Ahr“, in Mehrum an der Schloßstraße/Ecke Rhynscher Weg und in Ork am Deichkreuz. Wer hat, möchte bitte Arbeitshandschuhe, Müllzange oder Müll-Picker mitbringen. Müllsäcke liegen bereit und der Abtransport ist ebenfalls geklärt. Teilnehmende sollten auch an sicheres Schuhwerk und gegebenenfalls an Getränke denken.

Rhine-Clean-Up im Kreis Wesel: Welche Gefahren Zigaretten-Kippen bergen

In Wesel gibt es am Samstag, 9. September, zwei Stellen, an denen Mithilfe gefragt ist. Um 10 Uhr geht es in Ginderich los, Treffpunkt ist an der Adresse Zur Bauerschaft 162. „Jeder ist herzlich willkommen“, heißt es zu dem Termin auf der Rhine-Clean-Up-Internetseite.

Um 10.30 Uhr trifft sich außerdem die Bund-Kreisgruppe Wesel zum Reinemachen am Yachthafen. Treffpunkt ist bei den Bänken am Beginn des Hundeauslaufplatzes, nördlich der Freibadbaustelle. Verzichten sollte man nicht auf festes Schuhwerk und – wegen der Brombeersträucher und Brennnesseln – auf lange Hosen. Wer hat, kann auch feste Handschuhe und eine Müllzange mitbringen. Ansonsten gibt es die Utensilien und Müllbeutel am Treffpunkt. Der Nabu weist darauf hin, dass die Sammelaktion für kleinere Kinder nicht unbedingt geeignet ist.

Einen öffentlichen Termin gibt es laut Rhine-Clean-Up am 9. September auch in Xanten. Von 10 bis 13 Uhr ist eine Sammelgruppe rund um den Anleger bei der Gaststätte Zur Rheinfähre unterwegs. Als Treffpunkt ist die Adresse Wohnmobilstellplatz 1 angegeben. Die Veranstaltung ist offen für alle, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Kinder sollten aber in Begleitung eines Erwachsenen sein. Gefordert ist auch hier festes Schuhwerk. Der Dienstleistungsbetrieb Xanten kümmert sich um den Abtransport des gesammelten Mülls.

>>>Die Aktion<<<

Sämtliche Termine zum Rhine-Clean-Up gibt es im Internet unter rhinecleanup.org/de. Per Click gibt es meistens detailliertere Informationen zu den einzelnen Aktionen, außerdem Ansprechpartner, die zur Verfügung stehen. Die Aktion Rhine-Clean-Up gibt es seit 2018. Seitdem wurde die Müllsammelaktion auf insgesamt 21 Flüsse ausgeweitet. Darunter auch Ruhr, Emscher, Lippe, Weser und Düssel.

Im Frühjahr gibt es zudem eine weitere Aktion, die sich auf Zigaretten-Kippen konzentriert, die achtlos weggeschmissen werden und dadurch große Umweltschäden verursachen.

