Es wird stürmisch am Mittwoch - auch im Kreis Wesel

Kreis Wesel. Ungemütlich soll es werden: Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwoch vor Sturmböen auch im Kreis Wesel. Wie sich die Temperaturen entwickeln.

Regnerisch und stürmisch wird es den Vorhersagen zufolge an diesem Mittwoch rund um Wesel, Dinslaken, Moers und Rheinberg: Laut Deutschem Wetterdiensts (DWD) soll ein frischer bis starker Wind aus Westen mit teils stürmische Böen wehen. Auch im Kreis Wesel warnt der DWD daher zunächst bis 18 Uhr vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 85 Kilometer pro Stunde. „Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände“, heißt es zur Warnung.

In ganz Nordrhein-Westfalen soll es an diesem Tag ungemütlich werden. So müssen die Menschen im Norden außerdem mit vereinzelten Gewittern rechnen, wie der DWD mitteilt. In Staulagen des Bergischen Landes und des Sauerlands sei langanhaltender Regen nicht ausgeschlossen. Im Hochsauerland erwarten die Wetterexperten Schnee und Glättegefahr. Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt es laut Meteorologen regnerisch, im Bergland wird Schnee erwartet.

Wetter im Kreis Wesel: Die Temperaturen am Mittwoch

Das Portal Kachelmanwetter sagt für diesen Mittwoch zwischen Moers, Wesel, Dinslaken und Rheinberg Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad voraus. Am Donnerstag sollen sie etwas steigen. Im Vergleich zur Vorwoche ist es deutlich milder. Vor allem am vergangenen Donnerstag war es mit Temperaturen um 0 Grad und gefrierendem Regen knackig kalt. Die Polizei verzeichnete an diesem Morgen drei witterungsbedingte Unfälle bis 8.45 Uhr im Kreisgebiet.(acf/ mit dpa)

