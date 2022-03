Bundestagsmitglied: keine privaten Transporte in die Ukraine

Kreis Wesel. Bundestagsabgeordneter Rainer Keller bittet: Statt sich mit privaten Spendenfahrten in Lebensgefahr zu bringen, solle man lieber Geld spenden.

Angesichts der immer schlechter und auch für Hilfsorganisationen immer gefährlicher werdenden Lage in der Ukraine, bittet der Kreis Weseler Bundestagsabgeordnete Rainer Keller darum, von privat organisierten Spendentransporten abzusehen und stattdessen Geld zu spenden. Die gleiche Bitte hat bereits das DRK im Kreis Wesel geäußert.

Die Lage der Zivilbevölkerung in der Ukraine verschlechtere sich von Tag zu Tag, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundestagsmitglieds. Vor allem in der stark betroffenen Hauptstadt Kiew und der Stadt Charkiw würden Lebensmittel knapp. Die Stromversorgung und medizinische Grundversorgung könne nicht mehr flächendeckend gewährleistet werden. Hilfsorganisationen seien bereits dabei, humanitäre Hilfslieferungen zu organisieren und so die Grundversorgung der zivilen Bevölkerung aufrecht zu erhalten, heißt es weiter. Jedoch gebe es keinerlei Sicherheitsgarantien der Konfliktparteien für Helfende oder sichere Hilfskorridore, über welche Hilfsgüter geschützt transportiert werden könnten. „Dies gilt insbesondere für privat organisierte Spendentransporte.“

Keller: Solidarität und Hilfsbereitschaft ist überwältigend

Vor diesem Hintergrund bittet Rainer Keller eindringlich: „Die aufgekommene Solidarität und Hilfsbereitschaft in Deutschland ist überwältigend und erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Jedoch bitte ich darum, von privat organisierten, nicht abgestimmten Spendenaktionen abzusehen. Momentan führt dies nur zu einer Blockade der schon bestehenden Hilfslieferungen“, berichtet Keller und bittet: „Treten Sie bitte auf keinen Fall Reisen in die Ukraine an. Sie begeben sich dort in ein Kriegsgebiet und äußerste Lebensgefahr, da auch für Sie keine Sicherheit garantiert werden kann.“ Stattdessen bitte er um Geldspenden an Hilfsorganisationen.

