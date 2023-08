Radio K.W. verändert sich: Was das für die Moderatoren heißt

Kreis Wesel. Radio K.W. baut bis Anfang 2024 ein neues Funkhaus mit anderen Sendern in Essen auf – im Kreis Wesel bleibt das Radio aber trotzdem vertreten.

Ein zentrales Funkhaus, neue Standorte, mehr Sendezeit für regionale Berichterstattung: Auf Radio K.W., den größten Sender im Kreis Wesel, kommen große Veränderungen zu. Voraussichtlich ab Januar des kommenden Jahres wird die Redaktion gemeinsam mit den Teams von Radio Mülheim, Radio Oberhausen und Radio Emscher Lippe eine neue Zentrale aufbauen. Das Funkhaus entsteht am Unternehmenssitz der Funke Mediengruppe in Essen, zu der unter anderem die genannten Radiosender und diese Zeitung gehören.

Radio K.W. startet eine neue Sendung am Mittag

Durch die Zentralisierung soll vor allem die Zusammenarbeit der Redaktionen untereinander gestärkt werden, mit dem Ziel, die Reichweiten der beteiligten Lokalsender nachhaltig zu steigern. Dazu zählt, dass die tägliche Sendezeit der vier Radiosender durch ein gemeinsames Mittagsprogramm erweitert wird. Zusätzlich zu den aus vier Sendestudios produzierten Morgen- und die Nachmittagssendungen der einzelnen Sender, wird es eine gemeinsame Sendestrecke von 10 bis 14 Uhr geben – bisher wurde in einem Teil dieser Zeit ein allgemeineres Programm mit Themen für ganz Nordrhein-Westfalen gesendet.

Hier wird dann unter anderem die bisherige Nachmittagsmoderatorin Stefanie Hain zu hören sein. Das lokale Programm am Nachmittag von 16 bis 16 Uhr bleibt bestehen, hier gehört dann etwa Michelle Bollen zum festen Moderationsteam. Keine Veränderung gibt es bei der morgendlichen Sendung von 6 bis 10 Uhr, die Moderation übernehmen weiterhin Lena Semrok und Torben Wiedenhaupt, die schon seit Mai des vergangenen Jahres an dieser Stelle durch das Radioprogramm im Kreis führen.

Außenansicht Radio KW in Wesel am Freitag, den 11.08.2023. Foto : Sabine Stein / FUNKE Foto Services Foto: Sabine Stein / FUNKE Foto Services

Mit dem Umzug nach Essen wird sich der Radiosender von seinem bisherigen Funkhaus in der Weseler Innenstadt verabschieden. Dennoch bleiben die Reporterinnen und Reporter im Kreis Wesel vertreten. So entstehen in Moers und Wesel neue Mini-Studios, aus denen auch Beiträge gesendet werden. Untergebracht werden sie in den Räumlichkeiten der Lokalredaktionen dieser Zeitung. Außerdem bleiben lokale Nachrichten zu jeder halben Stunde ein Schwerpunkt.

Neues Funkhaus in Essen – Reporter bleiben im Kreis Wesel

„Wir sind auch weiterhin nah an unseren Hörerinnen und Hörern und berichten über das, was sie vor der eigenen Haustür bewegt“, sagt André Fritz, der Chefredakteur von Radio K.W.. „Zudem sind wir durch die neue Struktur schneller in der Lage, auf aktuelle Ereignisse im Kreis zu reagieren.“ Durch die Funkhaus-Synergien mit den drei anderen Radios aus angrenzenden Regionen könnten Themen besser geplant und durch gebündelte Kompetenz verstärkt umgesetzt werden. Durch den Einsatz von mobiler Technik sei es heutzutage auch nicht mehr so wichtig, wo genau ein Studio stehe, betont Fritz. Um das neue Programm umsetzen zu können und die Digitalstrategie der Sender weiterzuverfolgen, werden drei neue Redakteursstellen geschaffen, so die Mediengruppe.

Radio K.W. gibt es seit 1990. Laut der aktuellen Reichweitenanalyse erzielte der Sender Radio K.W. beim Wert „Hörer gestern“ eine Quote von 23,3 Prozent. Demnach schalten werktags täglich etwa 92.000 Hörer das Lokalradio ein – damit ist der Sender Marktführer im Kreis Wesel. Das Programm von Radio K.W. kann im gesamten Kreisgebiet und angrenzenden Regionen empfangen werden – und über www.radiokw.de.

