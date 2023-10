Psychische Erkrankung: Das sind Anlaufstellen im Kreis Wesel

Die Kreis Wesel. In der „Woche der seelischen Gesundheit“ wird über psychische Erkrankungen informiert. Wo es Selbsthilfegruppen und Anlaufstellen gibt.

Fast jeder dritte Mensch leidet Schätzungen zufolge mindestens einmal in seinem Leben an einer psychischen Erkrankung. Und noch immer ist dieses Thema mit großer Scham belegt, sowohl für Betroffene als auch für Angehörige. Darauf machen die Selbsthilfe-Kontaktstelle im Kreis sowie die Teilhabeberatung anlässlich der bundesweiten „Woche der seelischen Gesundheit“ vom 10. bis 20. Oktober aufmerksam.

In diesem Rahmen soll mit bundesweiten Aktionen über psychische Erkrankungen informiert und öffentlichkeitswirksam das Thema aus der Tabuzone geholt werden, heißt es in einer Mitteilung. Neben der Erklärung verschiedener Erkrankungsbilder werde auch über mögliche Hilfs- und Unterstützungsangebote berichtet. So habe sich die Sporttherapie in einer Studie für einige Menschen mit leichter oder mittelschwerer Depression als ein wirkungsvolles Angebot erwiesen.

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle und die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung im Kreis Wesel sind niederschwellige Beratungsstellen, die auch Menschen mit einer seelischen Beeinträchtigung und deren Angehörige in verschiedenster Weise unterstützen. „So kann die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe Betroffene ermuntern, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten sich aktiv mit anderen Betroffenen über die Erkrankung auszutauschen und gemeinsam Bewältigungsstrategien zu entwickeln.“ Auch Angehörige von psychisch erkrankten Menschen erfahren in Selbsthilfegruppen Entlastung und erleben, dass sie mit ihrer herausfordernden Situation nicht alleine sind.

Orientierung im Dschungel der Sozialsysteme

Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) bietet den Angaben zufolge Unterstützung, etwa um erste Orientierungshilfe durch den Dschungel der Sozialsysteme zu geben oder bei Langzeiterkrankten die Zeit der Arbeitsunfähigkeit frühzeitig zu nutzen. Ein weiteres häufiges Beratungsthema auch bei seelischen Erkrankungen sei die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft. „Die Selbsthilfe-Kontaktstelle und die EUTB verstehen sich jedoch als Lotsen im System und verweisen im Rahmen der Netzwerkarbeit auch auf entsprechende zuständige Beratungsstellen und Kostenträger.“

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Wesel ist erreichbar unter selbsthilfe-wesel@paritaet-nrw.org oder unter 02841 90 00 16. Weitere Informationen gibt es in der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung unter 0281 16 43 58 86 oder -87 / 02841 90 00 31 oder -32 oder unter info@teilhabeberatung-kreis-wesel.de, www.teilhabeberatung-kreis-wesel.de.

