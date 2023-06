Perfekte Instagram-Kulisse: Schöne Fotospots im Kreis Wesel

Das Geleucht in Moers ist tagsüber und abends eine traumhafte Fotokulisse.

Kreis Wesel. Wer eine schöne Fotokulisse für Instagram oder das private Fotoalbum sucht, wird im Kreis Wesel fündig. Eine Übersicht der schönsten Spots.

Ob vor einer alten Zeche oder auf einem Hügel mit Panoramablick: Im Kreis Wesel verstecken sich viele traumhafte Aussichtspunkte und Kulissen für schöne Fotos. Wir haben einige in einer Übersicht zusammengefasst. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Leuchtende Motive in Wesel und Moers

Eine traumhafte Aussicht und Lichter, die sich im Wasser spiegeln: Die Rheinbrücke Wesel ist ein echtes Highlight für Fotografie-Begeisterte. Die Brücke ist rund 130 Meter hoch und bietet neben vier Fahrstreifen auch Fuß- und Radwege. Wer lieber den Blick von außen auf die Brücke genießt, der hat vom Aussichtspunkt am Brückenpfeiler an der Rheinpromenade gute Sicht. Auch nachts ist die Brücke ein echter Hingucker, denn sie leuchtet in grellen Farben auf.

Ebenfalls farbenfroh und strahlend ist das Geleucht auf der Halde Rheinpreußen in Moers-Meerbeck. Entworfen wurde es von Künstler Otto Piene. Inzwischen ist es eine beliebte Industriekulisse für Fotos, mitten in der Natur. Mit rund 122 Metern ist es das weltweit größte Montankunstwerk. Der Leuchtturm ist abends, wenn er beleuchtet wird, schon von weitem zu erkennen. Aber auch von der Aussichtsplattform des Turms aus lassen sich tolle Fotos schießen. Der Turm leuchtet im Sommer ab Einbruch der Dunkelheit bis 23 Uhr.

Die Rheinbrücke Wesel lässt sich von der Rheinpromenade aus gut fotografieren. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Industriekultur in Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort

Wem der industrielle Stil auf Fotos gefällt, für den ist auch die Zeche Niederberg in Neukirchen-Vluyn der richtige Ort. Hier dienen das Fördergerüst und Bergwerkgebäude als rustikale Kulisse. Auch die stillgelegten Gleise der ehemaligen Zechenbahn können als Fotohintergrund oder -motiv genutzt werden.

Eine Kulisse in ähnlichem Stil finden Interessierte an der ehemaligen Zeche Friedrich-Heinrich in Kamp-Lintfort. Die Gerüste, aber auch der umliegende, bepflanzte Zechenpark bieten viel Platz für Fotografinnen und Fotografen. Auch der Förderturm kann besucht werden.

Die alten Fördertürme der Zeche Niederberg in Neukirchen-Vluyn bieten eine schöne Kulisse im Industriestil. Foto: Hans Blossey / Blossey

Historische Foto-Spots in Xanten und Wesel

Wer eine historische Fotokulisse bevorzugt, der wird in Xanten fündig: Der Marktplatz mit dem Xantener Dom und dem Amphitheater bietet einen Hintergrund mit geschichtlichem Kontext. Auch die bunten Gebäude um die Sehenswürdigkeiten herum können als Fotokulisse genutzt werden, genauso wie die alten Mauern und Bögen des Doms selbst.

Auch ein historisches Fotomotiv ist die Eisenbahnbrücke Wesel. Begrünte Mauern und Ruinen, die aus dem Naturschutzgebiet „Rheinaue zwischen Büderich und Perrich“ herausragen, bieten hier einen schönen Hintergrund. Dieser lässt sich zum Beispiel von der Promenade in Wesel aus fotografieren.

Die historischen Gebäude auf dem Marktplatz in Xanten sind ein beliebtes Fotomotiv. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Mitten in der Natur in Kamp-Lintfort, Wesel, Dinslaken und Sonsbeck

Grün und geradezu königlich sieht es im barocken Terrassengarten Kloster Kamp in Kamp-Lintfort aus. Weite Flächen und Blumenarrangements bilden die Fotokulisse. Der Garten ist täglich bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Die gesamte Klosteranlage wird aufgrund ihres märchenhaften Charmes für diverse Fotoshootings, zum Beispiel zur Hochzeit, genutzt.

Ein Stück Natur inmitten von Wesel: Die Platanenallee in Wesel-Büderich eignet sich perfekt für Fotos. Hier bieten die großen Bäume einen idealen Rahmen für ein Bild. An einem sonnigen Tag lassen sich auch die zahlreichen Schattenspiele in der Allee gut einfangen.

Lesen Sie hier mehr Freizeitipps für den Kreis Wesel:

Ebenfalls ein schöner Fotospot zwischen Bäumen ist die Kirschblütenallee in Dinslaken. An der Gerhard-Malina-Straße lassen sich schöne Fotos unter dem „Blätterdach“ machen.

Eine wunderschöne Kulisse für Fotos beim Sonnenaufgang oder -untergang ist die Sonsbecker Schweiz. Hier hat man einen schönen Blick auf weite Täler und Wiesen. Auch der einzigartige, geschwungene Aussichtsturm bietet einen besonderen Hintergrund. Wem das zu wenig ist, der kann auch auf den Turm steigen und den Ausblick genießen. Bei klarem Wetter reicht die Sicht hier bis ins Ruhrgebiet.

Der Terrassengarten vom Kloster Kamp in Kamp-Lintfort ist auch bei Hochzeitsshootings sehr beliebt. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Infobox: Vier Tipps für das perfekte Foto

Vermeiden Sie direktes, hartes Sonnenlicht und suchen sie lieber (halb)Schattige Plätze. Auch Fotos zur goldenen Stunde, also in der letzten Stunde vor dem Sonnenuntergang und in der ersten Stunde nach Sonnenaufgang lohnen sich.

Versuchen Sie verschiedene Blickwinkel: Manchmal lohnt es sich für ein gutes Foto in die Hocke zu gehen oder sich sogar auf den Boden zu legen. Auch Fotos von oben können interessant aussehen.

Beachten Sie den goldenen Schnitt: Dieser Schnitt gilt als harmonische Proportionierung. Dabei befindet sich das Objekt/ die Person nicht in der Mitte des Fotos, sondern eher rechts oder eher links. Beispiele dazu finden Sie im Internet.

Vorsicht mit dem Bildausschnitt: Hier gilt die Regel „ganz oder gar nicht“. Schneiden Sie mit dem Bildrand nicht durch Hände oder Füße. Lassen Sie sie stattdessen ganz im Bild oder ganz weg. Auch durch Gelenke, also Ellenbogen und Knie, sollte nicht geschnitten werden.

