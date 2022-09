Pedelec-Training im Kreis Wesel - Termine für Herbstferien

Die Pedelecs sind beliebt, doch es kommt auch im Kreis Wesel häufig zu Unfällen. Die Kreispolizeibehörde will gegensteuern.

Kreis Wesel. Die Polizei im Kreis Wesel weist auf die schweren Unfälle mit dem Pedelec hin und bietet daher wieder Trainingstermine in den Herbstferien an.

Die Kreispolizeibehörde Wesel bietet in den Herbstferien wieder Termine für kostenlose Pedelec-Trainings an. Viele Menschen nutzen das gute Wetter für Ausflüge oder längere Fahrradtouren. Doch leider gibt es immer wieder schwere Unfälle, an denen Pedelec-Fahrerinnen und Fahrer beteiligt sind, schreibt die Kreispolizeibehörde.

Um etwas gegen diesen Trend zu tun, bietet die Polizei in den Herbstferien wieder Seminare an verschiedenen Orten im Kreisgebiet an. Neben vielen praktischen Übungen ist auch der Pedelec-Simulator Teil der Trainings.

Pedelectrainings in den Herbstferien - Termine im Kreis Wesel

Donnerstag, 6. Oktober, 9 - 12 Uhr Xanten, Gesamtschule Xanten, Heinrich-Lensing-Str. 3

Freitag, 7. Oktober, 9 - 12 Uhr Rheinberg, Amplonius-Gymnasium, Dr. Aloys-Wittrup-Str. 18

Montag, 10. Oktober, 9 - 12 Uhr Schermbeck, Gemeinschaftsgrundschule, Weseler Str. 12

Dienstag, 11. Oktober, 9 - 12 Uhr Moers, Mercator-Berufskolleg, An der Berufsschule 3

Mittwoch, 12. Oktober, 9 - 12 Uhr Hünxe, Grundschule, Am Dicken Stein, Waldweg 55

Donnerstag, 13. Oktober, 9 - 12 Uhr Voerde, Grundschule Regenbogenschule, Auf dem Bünder 25

Mittwoch, 14. Oktober, 9 - 12 Uhr Hamminkeln, Gemeinschaftsgrundschule Hamminkeln, Bislicher Str. 1

Eine telefonische Anmeldung zu den Terminen ist erforderlich: 0281 / 107 - 3222 oder - 7777, E-Mail: DirVPraevention-Opferschutz.Wesel@polizei.nrw.de.

