Rehe könnten in diesen Monaten wieder häufiger die Straßen kreuzen – auch im Kreis Wesel.

Straßenverkehr Paarungszeit der Rehe: Was die Weseler Kreisjäger raten

Kreis Wesel. Im Juli und August haben Rehe Paarungszeit und queren häufiger die Straße. Was Autofahrer im Kreis Wesel beachten sollten, was beim Unfall gilt.

Die Weseler Kreisjägerschaft macht auf liebestolle Rehe aufmerksam und mahnt daher im Straßenverkehr zu erhöhter Aufmerksamkeit: Die eigentlich dämmerungsaktiven Rehe seien jetzt auch tagsüber aktiv, da sie im Juli und August Paarungszeit haben. Der Rehbock folge der Ricke seiner Begierde viele Kilometer und gönne sich kaum eine Pause. Dabei queren beide häufiger als sonst unsere Straßen, heißt es in einer Mitteilung. „Voller Gedanken an seine Herzdame vergisst der Bock schnell die Gefahr, die von einer vielbefahrenen Straße ausgeht. Um unnötiges Tierleid zu vermeiden, bitten wir gerade in dieser Zeit um erhöhte Aufmerksamkeit im Straßenverkehr“, warnt Markus Ermen-Zielonka, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Wesel.

Falls es doch zu einem Unfall kommt, sollte unbedingt die Polizei verständigt werden, heißt es weiter. Die Beamten kontaktieren dann den zuständigen Jäger. „Auch wenn an Ihrem Fahrzeug kein Schaden entstanden und das Tier weggelaufen ist, begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit, wenn Sie den Unfall nicht melden.“ Die zeitnahen Nachsuchen angefahrener Tiere liegen den Jägern sehr am Herzen, da die Tiere durch innere Verletzungen sonst oft qualvoll verenden. Zu diesem Zweck stehen in allen Jagdrevieren im Kreis Wesel Hundegespanne zur Verfügung.

Was tun bei einem Wildunfall - Das rät die Weseler Kreisjägerschaft

Das rät die Kreisjägerschaft Wesel, um Wildunfälle zu verhindern: Fahrbahnränder genau beobachten, Wildwechselschilder beachten und Sicherheitsabstand einhalten. Sollte ein Reh entdeckt werden, muss mit weiterem Wild gerechnet werden. Wenn Wild auf die Straße wechselt: „Geschwindigkeit reduzieren, hupen, abblenden und nachfolgenden Verkehr beachten.“

An den eigenen Schutz denken: Ist eine Kollision nicht zu verhindern, sei ein frontaler Zusammenstoß ungefährlicher als ein Seitenaufprall gegen einen Baum oder ähnliches. Wenn es zu einem Unfall kommt und Verkehrsteilnehmer ein Tier angefahren haben, gilt es laut Kreisjägerschaft, umgehend anzuhalten, die Unfallstelle abzusichern, mögliche Verletzte zu versorgen. Überfahrenes Wild müsse von der Fahrbahn entfernt werden, sollte das nicht möglich sein, müsse es – mit Warndreieck, Blinklicht – gekennzeichnet und der Unfallort markiert werden. Unverzüglich müsse die Polizei informiert werden: Die Kreisjägerschaft empfiehlt, sich den Wildunfall durch Unfallmeldung bestätigen zu lassen, „damit eine Regulierung des Schadens durch die Versicherung möglich ist“.

