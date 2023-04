Kreis Wesel. Das digitale Fahndungsportal wird für die Polizei im Kreis Wesel immer wichtiger. Welche mutmaßlichen Verbrecher derzeit gesucht werden.

Das klassische Plakat am Laternenmast gibt es zwar noch immer, aber für die Polizei werden die digitalen Kanäle immer wichtiger. Das gilt ganz besonders für Fahndung nach mutmaßlichen Straftätern. Seit einigen Jahren nutzt die Kreispolizeibehörde Wesel dafür ein landesweites Fahndungsportal im Internet. „Das ist für uns ein ganz elementares Werkzeug“, betont Polizeisprecher Steffen Woche.

Unter der Adresse www.polizei.nrw/fahndungen können Nutzerinnen und Nutzer jederzeit Fotos, Videos und Audiodateien von Tatverdächtigen, Vermissten, Toten und tatrelevanten Gegenständen abrufen. Auf der Seite können die Fälle nach Ort, Zeit, Kategorie und Polizeibehörde gefiltert werden. Wem etwas auffällt, kann Hinweise rund um die Uhr an die fahndende Dienststelle weitergeben.

Fahndungen der Polizei Wesel: Diese Verdächtigen werden gesucht

Derzeit listet die Kreispolizeibehörde Wesel auf dem Portal insgesamt neun Fälle auf. Bei den Tatverdächtigen geht es zum Beispiel um zwei Männer und zwei Frauen, die Waren aus einem Discounter in Moers gestohlen haben sollen. Neben weiteren mutmaßlichen Dieben sucht die Polizei auch nach zwei Jugendlichen, die in einem Linienbus in Moers einen 15-Jährigen verprügelt haben sollen. Einem weiteren mutmaßlichen Täter wird schwere räuberische Erpressung in Rheinberg und Moers vorgeworfen.

Es werden auch fünf Verdächtige gesucht, die innerhalb weniger Sekunden mehrere Smartphones aus einem Vodafone-Shop in Moers gestohlen haben. Der älteste Fall stammt aus Dezember 2022, der aktuellste vom 15. März dieses Jahres. Fotos und weitere Angaben zu den gesuchten Personen finden sich ebenfalls unter www.polizei.nrw/fahndungen.

Ob eine Person mit Foto zur Fahndung ausgeschrieben wird, entscheidet nicht die Polizei selbst. „Dafür benötigen wir immer einen richterlichen Beschluss“, sagt Steffen Woche. Und die Hürden sind nicht klein: Zunächst müssen die Ermittler der Kriminalpolizei prüfen, ob sie nicht mit anderen Methoden zum Erfolg kommen kann. Auch auf das Delikt komme es an – ist die Straftat von erheblicher Bedeutung oder nicht? Salopp gesagt: Für ein geklautes Kaugummi wird niemand zur Online-Fahndung ausgeschrieben. Außerdem muss nach einiger Zeit geprüft werden, ob die Suche mit Fotos noch Aussicht auf Erfolg hat – oder das Bild und die Täterbeschreibung von der Liste genommen werden muss.

Polizei im Kreis Wesel: Vorgaben für die Online-Fahndung sind streng

Diese strengen gesetzlichen Vorgaben führen oftmals dazu, dass zwischen der mutmaßlichen Tat und der Veröffentlichung eines Fotos mehrere Monate liegen. „Das hört sich für viele Bürgerinnen und Bürger dann sehr lange an“, sagt Björn Haubrok, ebenfalls Pressesprecher bei der Polizei. Allerdings gehe es bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei in der Regel nicht mehr um Details zur Tat selbst, sondern um die Frage: Wo hält sich die gesuchte Person im Moment auf? „Vielleicht erkennt sie jemand aus seinem Umfeld wieder und kann wertvolle Hinweise geben“, erklärt Haubrok weiter. Extrem problematisch sei es hingegen, wenn zum Beispiel Nutzerinnen und Nutzern eigenmächtig handeln und dort Bilder von angeblichen Verbrechern veröffentlichen. „Das ist ein gefährliches Pflaster.“

Trotz der digitalen Möglichkeiten will die Kreispolizei nicht völlig auf gedruckte Fahndungsplakate verzichten – in bestimmten Fällen könne das immer Sinn ergeben und noch immer habe nicht jeder Bürger einen Zugang zum Internet, so Haubrok. Aber: „In den digitalen Kanälen sind wir schneller und erreichen mehr Menschen.“ Schließlich ist die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Je mehr Leute die Augen aufhalten, desto größer die Chance, ungelöste Fälle aufzuklären und flüchtige Täter zu fassen.

Wer Hinweise zu den tatverdächtigen Personen im Kreis Wesel machen kann, wendet sich telefonisch an die Kreispolizeibehörde unter der Nummer 0281/1070 oder per E-Mail poststelle.wesel@polizei.nrw. Auf der Portalseite besteht außerdem die Möglichkeit, ein Formular zum jeweiligen Fall auszufüllen.

