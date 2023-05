Ob mit Fleisch oder vegan: Burgerrestaurants im Kreis Wesel

Kreis Wesel. Von ausgefallen bis rustikal: Diese Restaurants im Kreis Wesel bieten verschiedene Burgergerichte an. Eine Übersicht.

Haben Sie schon einmal Burger mit Zwiebelringen probiert? Die Burgerrestaurants im Kreis Wesel haben einige besondere Burgergerichte zu bieten. Aber auch Fans traditioneller Burger sowie Vegetarierinnen und Vegetarier kommen auf ihre Kosten. Wir haben einige Burgerrestaurants zusammengefasst. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Ausgefallene Spezialitäten

Im Diabolus Burger und Steakhouse in Rheinberg gibt es ausgefallene Burgergerichte: ob der „Zechenburger“ mit Mangocreme, der „Citera-Burger“ mit Seelachs oder der „Hüttenspaß“ mit Ofenkäse. Wem die Burger auf der Speisekarte nicht zusagen, der kann sich auch selbst einen zusammenstellen und dabei auch ein Veggie-Patty auswählen. Ein klassischer Cheeseburger kostet hier zehn Euro. Das Restaurant öffnet mittwochs bis freitags zum Mittagstisch von 12 bis 14 Uhr und mittwochs sowie donnerstags von 17 bis 21 Uhr, freitags bis 22 Uhr. Am Wochenende hat Diabolus von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Infos unter: diabolus.house.

Das Restaurant Butcha in Wesel bietet Burger vor Ort und zum Mitnehmen an. Auch hier gibt es ausgefallene Gerichte, zum Beispiel Burger mit Riesengarnelen oder mit Chili con Carne. Ein vegetarischer Burger wird angeboten. Ein Cheeseburger kostet hier 11,30 Euro. Das Butcha hat montags bis donnerstags von 12 bis 15 und von 17 bis 22 Uhr geöffnet, freitags von 12 bis 15 und 17 bis 0 Uhr. Samstags ist das Lokal von 12 bis 0 Uhr geöffnet, sonntags ab 14 Uhr. Infos unter butchawesel.de.

Mozzarellasticks, Shrimps oder Zwiebelringe auf einem Burger? Das geht bei Rnbeef in Moers. Im Angebot ist auch ein vegetarischer Burger. Einen Cheeseburger gibt es dort ab 7,20 Euro. Das Lokal liefert auch aus oder bietet Burger zum Abholen an. Die Öffnungszeiten sind täglich von 12 bis 22 Uhr, sonntags ab 13.30 Uhr. Infos unter moers.rnbeef-shop.de.

Karamellisierte Brötchen und Fleischpattys mit Senfkruste: Piwy’s BBQ Smokehouse in Dinslaken bietet viele neue Burgerkreationen und auch andere amerikanische Barbecue-Gerichte an. Ob Burger mit Honig und Ziegenkäse oder Sesamburger mit Feta, Oliven und Joghurtsauce. Einen normalen Cheeseburger gibt es schon ab 6,30 Euro. Die Burger sind auch als Veggie-Variante erhältlich. Das Restaurant öffnet mittwochs bis freitags von 17 bis 22 Uhr, samstags schon ab 12 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr. Sitzplätze gibt es auch im Freien.

Vegane Burger gehören dazu

Spargel auf Burger? Das gibt es aktuell bei Burger Nerds in Wesel. Denn neben den bekannten Klassikern gibt es auch hier ausgefallene Burgersorten zu entdecken, zum Beispiel den Lime Burger mit Limetten-Knoblauch-Mayo. Auch Gäste, die kein Fleisch essen, kommen auf ihre Kosten: Jeder Burger lässt sich mit einem vegetarischen oder veganen Patty kombinieren. Burger Nerds öffnet dienstags und donnerstags um 12 Uhr, mittwochs und freitags um 16 Uhr und am Wochenende um 14 Uhr, jeweils bis 22 Uhr. Montag ist Ruhetag. Ein klassischer Cheeseburger kostet hier zehn Euro. Infos unter burgernerds.de.

Das Glutwerk Voerde bietet einen Liefer- und Abholservice an. Auch hier stehen auf der Speisekarte vegane und vegetarische Burger. Neben traditionellen Varianten gibt es zum Beispiel den „Tropicana“ mit gegrillten Ananasscheiben oder den herzhaften Burger mit Spiegelei und Jalapeños. Das Restaurant öffnet montags bis donnerstags von 17 bis 21.30 Uhr, freitags von 16 bis 22 Uhr, am Wochenende schon ab 13 Uhr. Ein klassischer mittlerer Burger kostet auch hier etwa zehn Euro. Infos gibt es unter glutwerk.net.

Burger essen mit Ambiente

Planet 16 in Moers bietet das Ambiente eines amerikanischen Diners, mit Jukebox, Leuchtschildern und Spielautomaten. Auch hier gibt es vegetarische Burger, zum Beispiel den Falafel- oder den Preiselbeer-Camembert-Burger. Ein großer, klassischer Cheeseburger kostet etwa neun Euro. Jeweils am letzten Dienstag des Monats gibt es am Abend die „All you can eat“-Aktion für 17,50 Euro. Bedeutet: Man kann bei leerem Teller nachlegen. Für die Aktion ist eine Reservierung gewünscht. Das Restaurant hat jeden Tag von 12 bis 22 Uhr geöffnet, außer sonntags, da öffnet das Lokal ab 14 Uhr. Freitags hat es bis 23.30 Uhr geöffnet. Infos unter planet16.de.

Im Thunderbike Roadhouse in Hamminkeln können sich die Gäste ihren eigenen Burger zusammenstellen. Außerdem gibt es die Wahl zwischen klassischen und ausgefalleneren Burgern, darunter eine vegetarische Variante. Ein Cheeseburger kostet hier 15 Euro. Das Restaurant im Stil eines rustikalen Bikertreffpunkts öffnet montags bis sonntags von 9 bis 23 Uhr, samstags bis 0 Uhr. Infos gibt es unter thunderbike-roadhouse.de.

Den Burger mit Seeblick genießen: Das können Besucherinnen und Besucher im Bagfiz am See in Xanten. Hier gibt es viele deftige Burger im Angebot, ob mit Spiegelei und Knoblauchwurst oder Gorgonzola und Speck. Vegetarier können zwischen zwei Veggie-Burgern wählen.

Außerdem gibt es eine Seeterrasse und einen Biergarten. Der Cheeseburger kostet 13,50 Euro. Das Restaurant hat donnerstags bis samstags von 16 bis 23 Uhr geöffnet, sonntags von 13 bis 23 Uhr. Infos unter bagfiz.com.

