Niederrheinische IHK fordert Strategie für Energieversorgung

Kreis Wesel. Auch die Industrie- und Handelskammer am Niederrhein fürchtet um die Energieversorgung für ihre Betriebe. Was sie sich von der Politik wünscht.

Die Industrie- und Handelskammern in NRW fürchten um die Energieversorgung für ihre Betriebe und fordern von der Landesregierung eine belastbare Strategie für die Zukunft. Um das zu untermauern, verweisen sie auf ein Policy Paper auf Basis einer Studie des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln. Das geht aus einer Mitteilung hervor.

Auch die Niederrheinische IHK schließt sich an: „Die Industrie am Niederrhein benötigt zehn Prozent der industriell verbrauchten Energie in ganz Deutschland. Wir IHKs in NRW machen mit der beauftragten Studie deutlich, dass wir in unserem Bundesland bis zum Jahr 2030 die Windkapazitäten mehr als verdoppeln müssen, um unsere Betriebe zuverlässig mit der benötigten Energie zu versorgen“, so Jörg Winkelsträter, Leiter für den Bereich Industrie, Umwelt und Energie. Der Ertrag aus Photovoltaikanlagen müsse sogar um rund 80 Prozent steigen. „Damit keine Versorgungslücken entstehen, brauchen wir H2-Ready-Gaskraftwerke und Batteriespeicher.“ Die Infrastruktur müsse aber erst aufgebaut werden.

Geschäftsführer der Niederrheinischen IHK: Politik muss Gas geben

In ihrem Geschäftsbericht zieht die IHK zudem Bilanz zur aktuellen Situation. „Es sind unsichere Jahre für unsere Betriebe. Aber sie bieten auch Chancen für Veränderungen. Wenn unsere Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben sollen, muss die Politik Gas geben“, erklärt Stefan Dietzfelbinger, IHK-Hauptgeschäftsführer.

Duisburg könne zur Hauptstadt des Wasserstoffs werden, der Niederrhein zum Paradebeispiel für einen gelungenen Wandel hin zu einer klimafreundlichen Industrieregion. „Drei Punkte sind hier entscheidend: weniger Bürokratie, schnellere Planungen und eine digitale Verwaltung.“

IHK zieht Bilanz für das vergangenen Jahr: Gründungen trotz Krisen

Auch die Konsequenzen der Pandemie machen einigen Branchen, vor allem Gastronomie und Handel, immer noch zu schaffen. Steigende Preise und sparsame Kunden verschärfen das. Trotzdem sei das Interesse an einer Selbstständigkeit weiterhin groß: 3156 Gründungsberatungen wurden 2022 durchgeführt.

„Der Fachkräftemangel ist eins unserer drängendsten Probleme“, betont Dietzfelbinger. Die IHK beteilige sich deshalb auch an der Ausbildungskampagne „Jetzt #Könnenlernen“, um die duale Ausbildung in den Fokus zu rücken. 2022 haben die IHK-Mitarbeitenden zudem 210 Menschen zu ihren im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen beraten, um sie auf ihrem Weg in den deutschen Arbeitsmarkt zu unterstützen, heißt es in einer weiteren Mitteilung.

