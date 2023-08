Kurioses Schauspiel: Warum Störche riesige Gruppen bilden

Kreis Wesel. Störche sieht man derzeit am Niederrhein häufig in Gruppen. Sind sie das nasse Wetter leid und wollen Richtung Süden fliegen? Stimmt nicht ganz.

Ein Naturschauspiel setzt dieser Tage so manche Beobachter in Erstaunen: Störche, dutzende, versammeln sich auf den Wiesen an verschiedenen Orten im Kreis Wesel. Was ist los mit den schönen Vögeln? Im Internet kursieren Theorien wie: Das Wetter in Deutschland ist so bescheiden, die wollen weg Richtung Süden. Das wäre nachvollziehbar, aber stimmt es? Ja und Nein.

Das Wetter hat nichts mit dem geselligen Verhalten der Tiere zu tun, ergibt eine Nachfrage an Hans Glader, Vorsitzender der Stiftung Störche NRW und ausgewiesener Fachmann zum Thema Weißstorch. „Vor 10 bis 15 Jahren wäre das eine Sensation gewesen“, sagt er, „inzwischen ist es ganz normal“. Der Storchennachwuchs Jahrgang 2023 hat sich von seinen Eltern gelöst und trifft sich mit Gleichaltrigen.

Weil die Zahl der Brutpaare gestiegen ist, gibt es auch mehr Jungtiere. Laut Glader erkunden die nun die Gegend, genießen ihre neue Selbstständigkeit. Aber sie bereiten sich auch auf eine lange Reise vor. Der Nachwuchs der heimischen Störche startet traditionell früher in den Süden als seine Eltern. Und er wird in Gesellschaft fliegen. „Anders als Schwarzstörche, ziehen Weißstörche gemeinsam“, sagt Hans Glader. Schwarzstörche, die es am Niederrhein kaum gibt, machen sich dagegen eher allein auf den weiten Weg ins Winterquartier.

Störche: Bald geht es los auf die erste lange Reise

So kann man derzeit große Ansammlungen der jungen Weißstörche beobachten. Einmal habe er mehr als 60 Vögel zusammen beobachtet, sagt Glader. Doch dieses Schauspiel wird nicht mehr lange zu beobachten sein. Mitte August werden die Störche Jahrgang 2023 sich auf den Weg machen. Laut Nabu ziehen dreiviertel dieser Vögel aus Deutschland über den Bosporus weiter in den Nahen Osten, zunächst bis in den Sudan und dann nach Tansania oder Südafrika. Sie legen dabei häufig mehr als 10.000 Kilometer zurück. Für diese jungen Niederrheiner wird es das erste Mal sein und nicht alle erreichen ihr Ziel.

Ihre Eltern lassen sich noch etwas Zeit. „Sie trödeln bis Anfang oder Mitte September“, sagt Glader. Einige bleiben, je nach Witterungsbedingung, bis Oktober. Und manche haben den milden Winter am Niederrhein zu schätzen gelernt, sie bleiben einfach hier. Das verschafft ihnen Vorteile, wenn es im Frühjahr wieder darum geht, wer das beste Nest bewohnen kann und die nächste Generation aufzieht.

