Niag: Mehrere Spitzenpositionen werden neu besetzt

Kreis Wesel/Kreis Kleve. Die Niag stellt sich im Bereich ÖPNV neu auf. Deshalb kommt es zu mehreren personellen Veränderungen bei dem Nahverkehrsunternehmen.

Die Niag-Unternehmensgruppe ordnet einzelne Verantwortlichkeiten im Geschäftsbereich ÖPNV neu. Neuer Geschäftsbereichsleiter wird Jan-Oliver Mau. Er wird zudem in die Geschäftsführung des Schwesterunternehmens Look eintreten. Das teilte der Verkehrsbetrieb nun mit.

Mau tritt damit die Nachfolge von Stephan Kreth an, der das Unternehmen zum 31. März verlässt. Mau war zuletzt Geschäftsführer der Vias Bus GmbH in Düren. Er verfüge über langjährige Erfahrungen im Bereich ÖPNV in leitenden Funktionen in verschiedenen Unternehmen. Er startet bereits am 1. März bei der Niag.

Zu weiteren personellen Veränderungen kommt es bei den Schwesterunternehmen Look und Verkehr und Service am Niederrhein: Hier ist zum 1. Februar Dirk Höbel aus den Geschäftsführungen ausgeschieden. Übernommen hat die Positionen Betriebsleiter Tobias Jakubowski.

