Niag: Kinder fahren am 20. September kostenlos Bus und Bahn

Die Verkehrsunternehmen in NRW und somit auch die Niag beteiligen sich am Weltkindertag.

Kreis Wesel. Am 20. September ist Weltkindertag. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre können dann auch am Niederrhein kostenlos Bus und Bahn fahren.

Auch in diesem Jahr sind für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren Fahrten mit Bussen und Bahnen am Weltkindertag, 20. September, in ganz Nordrhein-Westfalen frei. Daran beteiligen sich auch die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe (Niag), wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Kinder unter sechs Jahren müssen an diesem Tag in Begleitung eines Erwachsenen fahren, heißt es. Ein Ticket ist nicht nötig. Der Weltkindertag 2023 steht unter dem Motto „Jedes Kind braucht eine Zukunft“. Er wird von den Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) mit den Freifahrten unterstützt.

„Gerade im VRR-Gebiet wächst das Verkehrsaufkommen – insbesondere in den Städten, sodass eine sichere und selbstständige Mobilität von Kindesbeinen an wichtig ist. So lernen Kinder frühzeitig die Orientierung im alltäglichen Verkehrsgeschehen und den sicheren Umgang mit Bus und Bahn“, schreibt der VRR. Mehr Infos gibt es auf der Internetseite des Verkehrsverbunds.

