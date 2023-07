Niag bestellt weitere E-Busse: Wann die ersten fahren sollen

Kreis Wesel/Kreis Kleve. Die Niag setzt auf Elektromobilität und hat weitere E-Busse gekauft. In den Kreisen Wesel und Kleve sollen die ersten Fahrzeuge bald fahren.

Die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe (Niag) treiben ihren Umstieg auf Elektromobilität voran. Nach zwölf Bussen im vergangenen Jahr hat das Unternehmen jetzt 31 weitere elektronische betriebene Fahrzeuge bei einem niederländischen Hersteller bestellt. „Mit dem Umstieg auf Elektrobusse tragen wir zur Verkehrswende und zum Klimaschutz in unserer schönen und großen Region bei“, wird Niag-Vorstand Christian Kleinenhammann in einer Pressemitteilung zitiert.

Die ersten E-Busse bei der Niag sollen noch 2023 fahren

Zusammen mit den Aufgabenträgern, den Kreisen Wesel und Kleve sowie den Städten in der Region, wolle das Unternehmen weitere Anstrengungen für den Klimaschutz angehen. Kleinenhammann: „Hierbei können sicher weitere Verbindungen in einzelnen, stärker ländlich geprägten Teilen der Region und eine vereinzelt engere Taktung der Buslinien helfen.“ Die unterschiedlichen Verkehrsträger sollen in Zukunft besser miteinander verknüpft werden: Busse, On-Demand-Verkehr, Car-Sharing, Bahn und Fahrrad sowie verbindende Mobility- und Fahrradstationen. „So kann ein Angebot entstehen, mit dem Menschen der Umstieg vom Pkw auf den ÖPNV erleichtert wird“, so Kleinenhammann.

Dabei gilt es, Umweltbelastungen weiter zu vermindern, um das noch immer steigende Verkehrsvolumen mit möglichst geringen Umweltauswirkungen bewältigen zu können. Busse stehen schon heute für nachhaltige Mobilität. Sie helfen, weniger Energie zu verbrauchen, im öffentlichen Raum Platz zu sparen und den Schadstoffausstoß zu verringern. Bundesmittel unterstützen die Anschaffung der Elektrobusse.

Insgesamt 43 neue Elektrobusse, davon 12 Fahrzeuge mit 18 Metern Länge, hat die Niag inzwischen beim niederländischen Hersteller Ebusco geordert. Die ersten Fahrzeuge aus der Tranche der im vergangenen Jahr bestellten zwölf Elektrobusse sollen zum Jahresende bei der Niag ankommen.

