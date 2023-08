Neuer Schulamtsdirektor im Kreis Wesel: Der Chancensucher

Kreis Wesel. René Klaus ist neuer Schulamtsdirektor im Kreis Wesel. Hier spricht er über die Herausforderungen und wie er sie angehen möchte.

Sein Büro hat er schon im Februar bezogen. Bis er sich aber offiziell Schulamtsdirektor nennen kann, dauert es noch bis zum 1. November. Ist für René Klaus aber auch nicht so wichtig. Er wirkt ohnehin wie jemand, der sich nicht um Titel schert, sondern ums Ergebnis, und das bedeutet in seinem Fall vor allem: für die Grund- und Hauptschulen, für die er im Kreis Wesel zuständig ist, ein verlässlicher und guter Ansprechpartner zu sein.

Dass ihm das gelingen könnte, dafür spricht seine Vita: Der Sonderpädagoge leitete in den vergangenen drei Jahren die Förderschule am Niederrhein in Kamp-Lintfort, war davor Rektor der Dorsterfeldschule in Moers und davor wiederum Konrektor einer Grundschule in Essen. Vor seiner Karriere im Schuldienst führte René Klaus lange Zeit eine private Musikschule. Ein Mann vom Fach, der sich an der Basis auskennt und sich nicht erst in die verschiedenen Herausforderungen der Schulen einlesen muss.

Neuer Schulamtsdirektor im Kreis Wesel: Das sind die Baustellen im Bildungssektor

Der Personalmangel, die laut IQB-Studie abgesackten Leistungen von Viertklässlern in den Fächern Mathe und Deutsch, dazu die Integration Geflüchteter - es sind schwierige Aufgaben. Von Problemen möchte René Klaus aber nicht sprechen, vielmehr von Chancen, die man suchen und ergreifen müsse. Beispiel Lehrermangel: eine Herausforderung, die die Schulpolitik laut Gewerkschaften noch in den nächsten zehn Jahren begleiten wird. Und die René Klaus und seine Kolleginnen und Kollegen unter anderem angehen, indem sie sogenannte multiprofessionelle Teams einsetzen, die die Lehrkräfte entlasten, damit diese sich auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können: den Unterricht. Eine große Rolle spielen dort die Sozialpädagogischen Fachkräfte für die Schuleingangsphase, um den Kindern den Schulstart zu erleichtern.

4286 i-Dötzchen starten am Dienstag ihre Schulkarriere an insgesamt 64 Grundschulen im Kreis Wesel. René Klaus ist für 23 Grundschulen in Rheinberg, Alpen, Xanten, Sonsbeck, Wesel und Hamminkeln sowie für die Hauptschule in Moers zuständig und möchte dabei vor allem auf offene Kommunikation setzen. „Es geht darum, die Schulen zu begleiten, ständig im Gespräch zu sein und sie miteinander zu vernetzen“, sagt René Klaus.

Dazu ist der neue Schulamtsdirektor auch für Beschwerden von Eltern zuständig. „Ein guter Teil meiner Arbeit“, so Klaus, der auch hier auf Kommunikation setzt, „um die Wogen zu glätten“. Mit all seinen Aufgabenbereichen bildet er quasi das Scharnier zwischen Schule, Verwaltung und Politik. Diese Steuerungsfunktion habe ihn immer interessiert. Erfahrung kann er in dem Bereich bereits ebenfalls vorweisen: Vor seiner Zeit als Konrektor arbeitete er im Essener Schulamt.

„Wir müssen alle in Ruhe miteinander arbeiten und dürfen uns nicht verzetteln in dem, was alles nicht geht“, sagt René Klaus. Vielmehr gehe es darum, die vorhandenen Möglichkeiten zum Wohle der Schulen und Kinder zu nutzen. Das Positive finden, anstatt ständig das Negative herauszukehren, also. „Das ist sicherlich nicht ganz einfach“, so Klaus weiter, aber so sei immer seine Haltung gewesen. Damit aus Problemen Chancen entstehen.

>>> Noch keine Daten zur Personallage<<<

René Klaus komplettiert als Schulamtsdirektor das Schulamtsteam des Kreises, das neben Klaus aus Schulamtsdirektorin Kerstin Gelbke-Motte, Schulamtsdirektorin Nicole Wardenbach und Schulrätin Andrea Böhm besteht. Das Schulamt ist als untere staatliche Aufsichtsbehörde zuständig für die Förder-, Haupt- und Grundschulen im Kreis Wesel.

Die Bezirksregierung kann auf Anfrage noch keine belastbaren Daten zur Personalausstattung an den Kreis Weseler Schulen zur Verfügung stellen. Grundsätzlich stelle der Lehrkräftemangel „fortlaufend eine große Herausforderung dar“, so eine Sprecherin der Bezirksregierung. Zum Lehrereinstellungsverfahren zum 1. November erwartet die Bezirksregierung eine höhere Anzahl an Bewerberinnen und Bewerber. Eine Prognose, wie hoch die Anzahl sein wird, könne man aber nicht abgegeben.

