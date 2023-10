Neue Masche im Kreis Wesel: Falsche Staubsauger-Vertreter

Kreis Wesel. Eine neue Betrugsmasche erreicht den Kreis Wesel. Angebliche Vorwerk-Mitarbeiter stellen zu hohe Rechnungen aus und bestehlen ihre Opfer.

Die Kreispolizeibehörde Wesel warnt vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter der Firma Vorwerk ausgeben. Vor einigen Wochen seien dazu die ersten Hinweise eingegangen, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung. „Die Masche wurde auch in anderen Behörden bekannt und ist inzwischen auch in unserem Kreis angekommen“, schreibt die Polizei und erklärt, wie die Betrüger vorgehen:

Ein Mann sucht demnach gezielt Kunden auf, die bereits einen Staubsauger der bekannten Firma besitzen. „Die in unseren Fällen jeweils lebensälteren Opfer nehmen bereitwillig die Dienste des vermeintlichen Mitarbeiters an, lassen sich bei Bedarf ihre Staubsauger reparieren und kaufen nicht firmenzugehörige Ersatzteile und Zubehör zu überteuerten Preisen.“

Erst im Nachhinein falle den Opfern auf, dass Bargeld oder Schmuck aus der Wohnung fehle. In einem Fall habe der Täter eine viel zu hohe Rechnung gestellt, die durch das Opfer auch beglichen wurde. „Die Schadensummen befinden sich jeweils im vierstelligen Bereich“, so die Kreispolizei. Ob es sich tatsächlich um einen Mitarbeiter der Firma Vorwerk handele oder er lediglich eine solche Tarnung angenommen habe, sei derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Neue Betrugsfälle im Kreis Wesel: Polizei gibt diese Tipps

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Schauen Sie sich Besuchende vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie Unbekannten nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Verlangen Sie von dem Vorwerk-Mitarbeiter grundsätzlich seinen Mitarbeiter- beziehungsweise Handelsvertreterausweis sowie seinen Personalausweis und notieren Sie sich dessen Daten. Aus dem Handelsvertreterausweis sollte der Name sowie eine Partner-Nummer und ein Gültigkeitsdatum hervor gehen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Wehren Sie sich energisch gegen einen eventuell zudringlichen Mitarbeiter, sprechen Sie ihn laut an oder rufen Sie um Hilfe. Zögern Sie nicht, wenn Sie verdächtige Fremde im Gebäude beobachten, die Polizei unter der Notrufnummer Tel. 110 zu verständigen.

