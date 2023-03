Nahverkehr: Wann die Walsumbahn tatsächlich fahren könnte

Wesel/Voerde/Dinslaken. Die VRR-Gremien entscheiden über die Reaktivierung der Walsumbahn von Duisburg bis Wesel. Die Infos zu den Zeitplänen und möglichen Haltestellen.

Eines der größten Infrastrukturprojekte am Niederrhein könnte jetzt so richtig Fahrt aufnehmen – im wahrsten Sinne des Wortes: Denn am Mittwoch (22. März) beschäftigt sich der Verwaltungsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) mit der Reaktivierung der Walsum-Bahn. Die Bahnstrecke soll vom Duisburger Norden über Dinslaken und Voerde bis nach Wesel für den Personenverkehr reaktiviert werden – nachdem bereits der VRR-Ausschuss für Verkehr und Planung diese Pläne freigegeben hat, gilt der finale Beschluss nur noch als Formsache.

Walsumbahn: Ausbau bis Wesel kostet mindestens 275 Millionen Euro

Es dürfte also der große Wurf werden, auf den die anschließenden Planungen dann ausgerichtet werden: Diese Variante wird als wirtschaftlich eingestuft, selbst bei einer Kostensteigerung von bis zu 30 Prozent. Nach den derzeitigen Kalkulationen dürfte allein der Bau der Infrastruktur rund 275 Millionen Euro kosten – dazu kommen noch die Planungskosten.

Dass der Ausbau sein Geld wert ist, davon sind die VRR-Vertreter überzeugt. Für den Bereich Voerde/Wesel wird mit 1600 Fahrgästen am Tag gerechnet, in Oberhausen könnten mehr als 12.000 Menschen die Walsumbahn täglich nutzen. Geplant ist eine Verlängerung der S-Bahnlinie S 3 vom Oberhausener Hauptbahnhof über den Duisburger Norden, anschließend weiter nach Dinslaken und Voerde bis Wesel. Der rechtsrheinische Kreis Wesel wäre damit an das S-Bahn-Netz des Ruhrgebietes angeschlossen, angedacht ist ein 30-Minuten-Takt, also zwei Fahrten pro Stunde und Richtung. Zusätzlich soll die Regionalbahn RB 31 von Xanten, über Moers und Duisburg bis nach Walsum verlängert werden – die beiden Rheinseiten im Kreis Wesel könnten also durch den Zug ein Stück näher aneinanderrücken.

„Wir hätten damit eine optimale Erweiterung des Nahverkehrsangebotes am Niederrhein, dadurch würde die Attraktivität des rechtsrheinischen Raumes deutlich erhöht“, sagt Frank Berger. Der CDU-Politiker ist nicht nur Fraktionsvorsitzende seiner Partei im Kreistag, sondern auch Mitglied des VRR-Verwaltungsrates, er stimmt also am Mittwoch selbst über die Walsumbahn ab.

Wie wichtig eine zweite Zugverbindung zwischen Wesel, Voerde, Dinslaken und dem Ruhrgebiet wäre, wird sich in den nächsten Wochen wieder zeigen: Viele Pendlerinnen und Pendler würden sich schon jetzt eine Ausweichmöglichkeit wünschen, wenn die bisherige Strecke wegen des Betuwe-Ausbaus erneut für einen längeren Zeitraum gesperrt oder teilgesperrt ist. „Die Walsumbahn könnte ein Bypass für die Betuwe-Linie werden“, sagt Berger und denkt dabei auch an den Güterverkehr.

Die Walsumbahn könnte um das Jahr 2030 herum fertig werden

Der Christdemokrat erwartet, dass noch deutlich mehr als die kalkulierten Fahrgäste einsteigen, wenn die neue Linie erstmal da ist. „Wenn das Nahverkehrsangebot bequemer wird, werden mehr Menschen es nutzen. Auch im Freizeitverkehr wird die Strecke attraktiv“, so Berger. Er geht davon aus, dass auch die Straßenbahnlinie 903 in Dinslaken profitiert, auch wenn die Strecken zum Teil parallel verlaufen. „Die Straßenbahn wird dann nicht mehr so voll sein“, sagt der CDU-Fraktionschef.

Wenn die VRR-Gremien am Mittwoch grünes Licht geben, werden die Planungen konkret angegangen. Der VRR und die Kommunen werden mit dem Land in Verhandlung treten, Später wird auch mit der Deutschen Bahn gesprochen, ihr gehört die Strecke, die weitgehend besteht. Aufwendig wird allerdings die Anbindung nach Wesel: Denn dafür muss eine Brücke über den Wesel-Datteln-Kanal gebaut werden.

Die Strecke der Walsumbahn ist weitgehend noch vorhanden – wie hier im Stadtgebiet von Voerde. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Im Kreis Wesel sind neben dem Bahnhof der Hansestadt derzeit Haltepunkt in Spellen, Voerde-West, Möllen und Dinslaken-Eppinghoven vorgesehen, in Duisburg sind es Overbruch, Walsum, Fahrn, Marxloh, Hamborn/Röttgersbach, Neumühl, außerdem Oberhausen-Buschhausen. Bis dort wirklich die ersten Züge halten, dürfte es aber noch dauern. „Eine Inbetriebnahme könnte Anfang der 2030er Jahre realisiert werden“, schreibt der VRR auf Anfrage der Redaktion.

Frank Berger hält den Start der Walsumbahn ebenfalls bis 2030 für realistisch, dann müsste aber alles reibungslos laufen – bei Großprojekten sicher keine leichte Herausforderung. Stichwort: Anwohnerklage. Der CDU-Vertreter geht davon aus, dass es diese geben wird – setzt aber darauf, die Anwohnerinnen und Anwohner mit berechtigten Anliegen (etwa Lärmschutz oder Sicherheitsbedenken) zu überzeugen. „Die meisten Gründe, die dagegen sprechen, sind ausräumbar“, meint Berger.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel