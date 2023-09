Nahverkehr im Kreis Wesel: Sagen Sie Ihre Meinung!

Kreis Wesel. Wie gut ist der Nahverkehr? Der Kreis Wesel startet eine Umfrage für Bürgerinnen und Bürger. Die Ergebnisse könnten spannend werden. Zum Ablauf:

Das könnte spannend werden: „Um das Leistungsangebot und die Qualität des Nahverkehrs zu verbessern, setzt der Kreis Wesel auf die Meinung der Bürgerinnen und Bürger. Dazu möchte er eine Online-Befragung durchführen“, kündigt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung an. „Die gesammelten Ideen und Hinweise zur Optimierung des ÖPNV und Vernetzung mit anderen Verkehrsmitteln sollen in den Entwurf des neuen Nahverkehrsplans einfließen.“

Nahverkehr im Kreis Wesel: So können Sie Ihre Meinung sagen

Die Onlinebefragung startet laut Kreis am Montag, 2. Oktober, geht bis Dienstag, 31. Oktober, und ist in diesem Zeitraum zu finden unter www.kreis-wesel.de. „Bis Ende Oktober werden dort Hinweise und Anregungen zur Mobilität im Kreis Wesel gesammelt“, heißt es weiter. Auf Anfrage werde der Fragebogen auch in Papierform zur Verfügung gestellt. Die Teilnahme an der Befragung sei anonym.

Der Nahverkehrsplan bildet die Basis für die Ausgestaltung des Nahverkehrsangebotes im Kreisgebiet Wesel mit Bussen und Straßenbahnen. Bedingt durch die Anforderungen für eine Verkehrswende und die damit verbundene Sicherstellung eines leistungsfähigen Nahverkehrsangebote, solle der 2017 beschlossenen Nahverkehrsplan aktuell fortgeschrieben werden, so der Kreis weiter. „Hierbei soll ein stärkeres Augenmerk auf die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen gelegt werden.“

Gleichzeitig arbeitet der Kreis Wesel mit beim Forschungsprojekt „Bestimmung und Simulation einer optimalen hybriden On-Demand-Mobilität“ der Universität Duisburg-Essen, einer Studie im städtischen (Krefeld) und ländlichen Raum (Kreis Wesel). Das Projekt beschäftigt sich laut Kreis mit der Forschungsfrage, wie und wo das ÖPNV-Angebot bedarfsgerecht so erweitert werden kann, dass durch den erwarteten Kundenzuwachs die Mehrkosten gedeckt werden können.

Um den Nahverkehrsplan des Kreises Wesel sowie das On Demand-Projekt auf eine möglichst breite Basis zu stellen, bittet Landrat Ingo Brohl die Öffentlichkeit um ihre Unterstützung. „Der Nahverkehrsplan ist die Grundlage für das Nahverkehrsangebot für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Wesel. Daher ist es nur zielführend und förderlich, sie bei der Erstellung mit einzubeziehen“, so der Landrat. „Ihre Meinung ist uns wichtig!“

