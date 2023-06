Kies: Neues Kapitel in Sachen Regionalplan – „Ein Affront“

Die Bürgermeister Thomas Ahls (Alpen), Dietmar Heyde (Rheinberg), Landrat Ingo Brohl und die Bürgermeister Dr. Christoph Landscheidt (Kamp-Lintfort) und Dirk Buschmann (Hünxe) informieren über den Stand in Sachen Regionalplan. Auf dem Bild fehlen die Bürgermeister der Städte Hamminkeln und Neukirchen-Vluyn, Bernd Romanski. Beide beteiligen sich an den Bemühungen, doch noch einen Teilplan Kies durchzusetzen, auch an einer möglichen Klage.