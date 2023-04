Moers und Umgebung: So öffnen die Bäckereien an Ostern

Moers/Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn. Wo gibt es an den Osterfeiertagen in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn frische Brötchen? Die wichtigsten Infos in der Übersicht.

Viele Menschen freuen sich an Ostern auf freie Tage, die oft gemeinsam mit der Familie genossen werden. Dann ist endlich Zeit für ein ausgiebiges Frühstück zum Start in den Tag. Doch viele stellen sich die Frage: Hat der Bäcker um die Ecke an den Feiertagen geöffnet? Wir geben in diesem Artikel eine Übersicht für Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn.

Vorweg: Die größte Anzahl an Bäckereien betreibt hier das Unternehmen Büsch. Alle Standorte sind am Karfreitag und am Ostermontag geschlossen – am Ostersonntag gelten hingegen die regulären Sonntagsöffnungszeiten. Die genauen Angaben für jedes einzelne Fachgeschäft hat Büsch online unter www.baeckerei-buesch.de/fachgeschaefte aufgeführt. Auch die Bäckerei Hoenen verkauft seine Waren in allen drei Städten, in der Regel ist an Karfreitag und an Ostersonntag geöffnet, komplett geschlossen hat nur die Filiale an der Uerdinger Straße in Moers. Alle Öffnungszeiten sind unter wp.baeckerei-hoenen.de/oeffnungszeiten-ostern/ abrufbar. Mehrfach in der Region vertreten ist auch Bolten – die Geschäfte sind ebenfalls nur am Montag geschlossen. Eine Übersicht zu den jeweiligen Standorten ist im Internet unter www.baeckerei-bolten.de/ostern zu finden.

Ansonsten gilt für Moers: Backwerk an der Homberger Straße hat am Karfreitag bis 18 Uhr geöffnet, Brinker im Rewe-Markt in Repelen am Freitag und Sonntag bis 12 Uhr. Schollin an der Kampstraße bietet am Freitag und Sonntag bis 12 Uhr frische Brötchen, die Bäckerei Baerler Landmühle in Meerbeck hat bis 13 Uhr am Karfreitag und bis 16 Uhr am Ostersonntag geöffnet. Die beiden Filialen von Döbbe haben am Freitag von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am Sonntag von 8 bis 13 Uhr. Friesen Bernd verkauft am Karfreitag von 8 bis 12 Uhr und am Ostersonntag von 8 bis 13 Uhr Backware.

Durchgängig an den Feiertagen geschlossen haben Horsthemke an der Steinstraße, Kamps in Hülsdonk, Malzers an der Uerdinger Straße sowie die Bäckerei Stevens und das Café von Schomaker.

So sieht es in Kamp-Lintfort aus: Im Café Berns an der Friedrich-Heinrich-Straße gibt es von Karfreitag bis Ostermontag Brötchen – geöffnet ist jeweils von 5 bis 18.30 Uhr. Die drei Standorte der Bäckerei Holland sind sowohl am Freitag als auch am Sonntag bis 12 Uhr geöffnet, am Ostermontag bleiben sie zu. Schollin an der Friedrich-Heinrich-Allee ist am Karfreitag bis 13 Uhr und am Sonntag bis 16 Uhr auf. Bolten an der Eyller Straße sowie die Bäckerei Hosselmann haben an den drei Feiertagen durchgängig geschlossen. In Neukirchen-Vluyn öffnet zudem Schomaker an der Weserstraße sein Bistro am Ostersonntag bis 18 Uhr. Die Bäckerei Berns an der Niederrheinallee öffnet Karfreitag und Ostermontag von 7 bis 11 Uhr. Benter (Niederrheinallee) verkauft Karfreitag und Ostersonntag von 7 bis 12 Uhr Backwaren. Nicht an den Feiertagen geöffnet hat Nöthen.

Hinweis: Die Angaben haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einige Bäckereien wollten ihre Öffnungszeiten nicht veröffentlichen, andere waren telefonisch nicht zu erreichen. Sie konnten deswegen nicht in die Übersicht aufgenommen werden.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel