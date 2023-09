Mobilitätswoche im Kreis Wesel: Diese Aktionen sind geplant

Kreis Wesel. Erstmalig macht der Kreis Wesel mit Aktionen bei der Europäischen Mobilitätswoche ab 16. September mit. Was geplant wird und wo es Infos gibt.

Jedes Jahr wird vom 16. bis zum 22. September die Europäische Mobilitätswoche veranstaltet. In diesem Jahr nimmt erstmalig auch der Kreis Wesel mit Aktionen daran teil, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Diese Kampagne der Europäischen Kommission hat das Ziel, der Öffentlichkeit eine neue Perspektive zu ihrem bisherigen Mobilitätsverhalten zu eröffnen.

„Neben Umwelt- und Klimagesichtspunkten geht es beim Thema Mobilität vor allem auch um die Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger in unserem Niederrhein Kreis Wesel. Die Mobilitätswoche bietet ihnen viele interessante Gelegenheiten, sich mit den Möglichkeiten der Mobilität im Niederrhein Kreis Wesel vertraut zu machen“, wird Landrat Ingo Brohl zitiert.

Reparatur und Codierung von Fahrrädern – Seniorentraining zur Busbenutzung

Der Kreis Wesel hat gemeinsam mit den Kommunen Alpen, Dinslaken, Rheinberg, Sonsbeck, Voerde und Xanten sowie der Abteilung Verkehrsunfallprävention/Opferschutz der Kreispolizei ein Programm für die Mobilitätswoche aufgestellt. Zu den geplanten Aktionen gehören unter anderem ein Rollator-Tag in Dinslaken, ein Seniorentraining zur Busbenutzung in Voerde, Beratungsstände der Polizei zu Radverkehrssicherheit inklusive Fahrrad-Codierung in Kamp-Lintfort und Wesel, die Aktion „temporäre Schulstraßen“ in Rheinberg und Xanten, ein Informationsstand zum Thema Mobilität in Alpen sowie ein Fahrrad-Reparatur-Workshop in Sonsbeck.

Das Programm mit Informationen zu den einzelnen Aktionen ist auf der Internetseite der Kreisverwaltung unter www.kreis-wesel.de zu finden.

