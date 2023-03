LTE und 5 G im Kreis Wesel: Hier soll das Netz besser werden

Kreis Wesel. Neue Standorte, Erweiterungen mit LTE und 5G: Wie viele Mobilfunkstandorte die Telekom im Kreis Wesel betreibt und wie viele dazukommen sollen.

Die Telekom will die Mobilfunkversorgung im Kreis Wesel verbessern und hat dazu in den vergangenen zwei Monaten drei Standorte neu gebaut, zwei mit LTE und einen mit 5G erweitert, wie das Unternehmen mitteilt. Den Angaben zufolge geht es um Standorte in Moers (2), Neukirchen-Vluyn, Voerde und Wesel (2). Der Standort in Voerde und die beiden Standorte in Wesel dienen zudem der entlang der Bahnstrecke Duisburg - Emmerich. „Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung“, heißt es. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich.

Telekom: Insgesamt jetzt 168 Standorte im Kreis Wesel

Die Telekom betreibt eigenen Angaben zufolge im Kreis jetzt 168 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liegt bei rund 100 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 51 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 59 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant. Die Telekom ist auf die Zusammenarbeit mit Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen anmieten zu können. Wer für den weiteren Ausbau eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, kann sich an die Deutsche Funkturm (www.dfmg.de/standortangebot) wenden.

Weitere Infos zur Verfügbarkeit von Mobilfunk: www.telekom.de/netzausbau

