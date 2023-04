Mit Hund unterwegs im Kreis Wesel – wir haben Ausflugstipps

Kreis Wesel. Stressfrei mit dem Hund im Kreis Wesel unterwegs: Es gibt zahlreiche Anziehungspunkte für Mensch und Vierbeiner im Kreis Wesel. Einige Tipps.

Endlich mal die Gelegenheit zu ausgiebigen Spaziergängen mit dem Hund? Wo ist das stressfrei möglich, sind Hunde im Kreis Wesel willkommen? An welchen Stellen finden die Vierbeiner Raum zum Rennen, Toben, Buddeln und Schwimmen? Wir haben uns umgesehen.

Wer eine Wasserratte an der Leine führt, sucht sich Routen am See. Eine kleine Runde mit nassen Spieleinlagen bietet beispielsweise der Waldsee in Moers: Einmal rund um den See dauert bis zu eineinhalb Stunden auf Waldwegen und macht nicht nur Vierbeinern, sondern auch Kindern Spaß.

Der Waldsee findet sich an der Römerstraße 790, im Kreisverkehr gerade aus und die nächste Straße rechts bis zum Ende, wo es kostenlose Parkplätze gibt. Wen das noch nicht auslastet: Vom Waldsee aus lässt sich zur Halde Rheinpreußen mit dem Geleucht aufsteigen, dazu einfach am Ende des Parkplatzes den Weg rechts nehmen.

Baggerseen im Kreis Wesel laden zum Schwimmen und Spielen ein

Wesel bietet am Auesee eigens einen Hundestrand nahe des Auestadions an: Von der B8 aus den Hinweisschildern zum Auesee über den Auedamm folgen, erste Straße rechts (In der Aue), am Stadion parken, das ist für zwei Stunden kostenlos. Offenbar ist die Stadt nicht besonders stolz auf den Hundestrand, er ist nicht ausgeschildert. Vom Parkplatz aus immer geradeaus bis zur ersten Straßenlaterne gehen: Erst an dieser Stelle offenbart ein Blick nach rechts den kleinen Weg zum Strand. Während rund um den See Leinenpflicht besteht, können die Tiere hier ungebremst toben, auch eine Runde um den See lohnt sich auf rund acht attraktiven Kilometern.

Auf der linken Rheinseite, direkt an der Grenze zwischen Wesel und Alpen, liegt der Menzelener Freizeitsee mit Gratisparkplatz am Strandbad, Geesterstraße 35 in Alpen. Während das Strandbad selbst für Vierbeiner tabu ist, lädt der See zu einer Runde ein. Auch hier gibt es immer wieder mal Gelegenheit, auf Trampelpfaden an den See zu gelangen und dem Hund Spielzeug ins Wasser zu werfen.

Wer einen Familienausflug mit Spaß für die Kinder und Bewegung fürs Haustier verbinden will, dem sei der LVR-Archäologische Park Xanten empfohlen, wo Hunde angeleint auf der Tour durch das größere archäologische Freilichtmuseum Deutschlands willkommen sind. Im Römermuseum heißt es allerdings: Hunde müssen draußen bleiben. Adresse: Wardter Straße in Xanten.

Bereit für Abenteuer? Für Mensch und Hund gibt es zahlreiche lohnende Ausflugstipps im Kreis Wesel. Foto: Judith Michaelis

Niederrheintourismus schlägt in Hamminkelndie Issel-Tour in Ringenberg vor: Start und Ziel ist das Schloss Ringenberg, Schloßstraße 8. Die etwas ausführlichere Wegbeschreibung findet sich unter https://niederrhein-tourismus.de unter den Wanderungen. Als hunde- und familienfreundlich empfiehlt diese Seite auch die Rotbach-Tour als Rundwanderung in Hiesfeld, 11,7 Kilometer entlang des Bachs und durch Wiesen, Felder und Auenwäldchen dieses Stadtteils von Dinslaken.

Mit seinen 45,6 Kilometern Länge ist der Weg „Rund um Neukirchen-Vluyn“ nicht in einer Etappe zu schaffen. In drei Teilstücken findet sich die ausführliche Beschreibung auf www.wanderwegewelt.de , los geht’s am Parkplatz der Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn, weiter über den Rayener Berg, in die Littard, entlang Littardkuhlen, Niepkanal und Nieper Kuhlen. Durch Wiesen und Wälder geht es schließlich zurück. Wer am Ende noch die Energie aufbringt, kann mit seinem Vierbeiner den Aufstieg auf die Halde Norddeutschland angehen, immerhin 102 Meter hoch. Der Ausblick entschädigt für die Mühe.

