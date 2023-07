Mit dem Bus ins Freibad? Das dauert im Kreis Wesel ewig

Für die Erreichbarkeit der Seen – hier der Tenderingssee – bietet IT NRW eine eigene interaktive Karte an.

Kreis Wesel. Das statistische Landesamt hat jetzt eine clevere Karte ins Netz gestellt: Was sie über die Wege zum nächsten Schwimmbad im Kreis Wesel verrät.

Sommerzeit, Ferien – da liegt es nahe, einen Tag mit der Familie im Schwimmbad oder am Badesee zu verbringen. Das statistische Landesamt IT NRW hat jetzt eine interaktive Karte veröffentlicht. Sie verrät auf den ersten Blick, wie weit es bis zum nächsten Bad ist – und zwar wahlweise mit dem Fahrrad, dem Auto oder mit Bus und Bahn. Eine weitere Karte zeigt die nächsten Badeseen und ihre Erreichbarkeit auf. Anders als in der Kategorie Bad, stehen die Kreis Weseler mit ihren Seen im Vergleich zum Ruhrgebiet hier recht gut da.

Beim Thema Bäder ist der Blick auf die Region ernüchternd: Tiefblaue Flächen zeigen die Bereiche, von denen aus der Weg ins Schwimmbad weit ist. Beispiel der ländliche Raum zwischen Kamp-Lintfort, Alpen und Rheinberg: Egal, ob das Bad in Kamp-Lintfort, die Bäder in Rheinberg oder das in Alpen: Mit dem Fahrrad dauert es länger als 20 Minuten, um dorthin zu gelangen, Sonsbecker können zwischen Xanten, Alpen und Kevelaer wählen, in jedem Fall sind die Bäder nicht um die Ecke – nicht mal mit dem Auto, wie die Karte zeigt. Zwar kann laut IT NRW der Großteil der Menschen in NRW das nächstgelegene Schwimm- oder Naturbad mit dem Auto innerhalb von zehn Minuten erreichen. Sonsbecker können das allerdings nicht, auch wer zwischen Bislich und Rees lebt oder rund um Dämmerwald und Weselerwald, muss weitere Wege auf sich nehmen.

Mit Bus und Bahn sind die Bäder nur schlecht zu erreichen

Ein klarer Blick auf den traurigen Öffentlichen Personennahverkehr im Kreis Wesel eröffnet sich, wählt man die Variante Bus und Bahn: Außer im direkten Umfeld der jeweiligen Bäder sind überall mehr als 20 Minuten Fahrzeit einzuplanen – ob die Bäder überhaupt von überall her mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind, darüber sagt die Karte nichts aus. Sie informiert aber darüber, wo es Bäder gibt und auch, um welche Art es sich dabei handelt: Hallen-, Frei-, Natur-, Kombi- und Freizeitbad sind die farblichen Unterscheidungen, ein Klick auf das Bad verrät die Adresse und liefert einen Link, etwa um Eintrittspreise und Öffnungszeiten zu erfahren.

Mit den Strandbädern in Xanten, Menzelen, Wesel, Voerde und Moers ist die Seenlandschaft im Kreis recht komfortabel, dennoch sind die Wege aus Hamminkeln, Rheinberg, Kamp-Lintfort und Schermbeck etwas weiter. Per Mouseklick verrät die Karte hier die Wasserqualität. IT NRW hat die Karten auf Basis von Daten erstellt, die die Hochschule Koblenz im Rahmen des Projekts „Bäderleben“ ermittelt hat.

