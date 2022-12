Mehrere Aktionen im Kreis Wesel zum Welt-Aids-Tag

Kreis Wesel. Zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember bietet die Aidshilfe wieder mehre Veranstaltungen und Aktionen im Kreis Wesel an.

Unter „Leben mit HIV. Anders als du denkst?“ findet auch in diesem Jahr der Welt-Aids-Tag am 1. Dezember statt. Ziel ist es, Vorurteile in der Bevölkerung abzubauen und auf ein Miteinander ohne Ausgrenzung hinzuwirken. Dazu bietet die Aids-Hilfe Duisburg-Kreis-Wesel mit Kooperationspartnern auch in diesem Jahr rund um den 1. Dezember mit Veranstaltungen und Aktionen Gelegenheit. Alle Angebote im Kreis Wesel sind im Internet unter https://aidshilfe-duisburg-kreis-wesel.de zu finden.

Unabhängig vom Welt-Aids-Tag bietet der Kreis Wesel eine anonyme, kostenlose Beratung zu HIV und Aids, einschließlich eines HIV-Bluttests, an. Die Beratung umfasst auch andere sexuell übertragbare Erkrankungen. Beratung und Blutentnahme sind nach telefonischer Terminvereinbarung unter 02841/2021209 möglich. Weitere Informationen unter www.kreis-wesel.de/de/dienstleistungen/aids-beratung/

