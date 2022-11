Mehr Geld für Dachdecker im Kreis Wesel: Wer nun profitiert

Kreis Wesel. Die Dachdecker im Kreis Wesel profitieren vom einem Lohnplus, teilt die Gewerkschaft IG Bau mit. Wie viele Angestellte nun profitieren könnten.

Dachdecker im Kreis Wesel bekommen deutlich mehr Geld. Der Stundenlohn für Gesellen ist zum November auf 20,50 Euro gestiegen – ein Plus von fünf Prozent. Das teilte die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit und ruft die Beschäftigten jetzt dazu auf, ihren nächsten Lohnzettel zu prüfen.

„Für Gesellen geht es immerhin um rund 170 Euro mehr im Monat. Wer leer ausgeht, sollte sich an die Gewerkschaft wenden“, sagt Karina Pfau, Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft. Insgesamt gibt es im Kreis Wesel nach Angaben der Arbeitsagentur 70 Dachdeckerbetriebe mit derzeit rund 550 Beschäftigten. Auch für eine Inflationsprämie habe sich die IG BAU am Verhandlungstisch stark gemacht: „Es gibt 950 Euro, um zu helfen, die rasant gestiegenen Lebenshaltungskosten aufzufangen. Das Geld kommt in zwei gleichen Raten im Frühjahr 2023 und 2024. Es ist steuerfrei. Auch Sozialabgaben entfallen“, sagt Karina Pfau.

Ein weiteres Lohn-Plus von drei Prozent wird es nach demnach bereits im nächsten Oktober geben. „Außerdem tut sich für viele jetzt auch beim Urlaub etwas. Es gibt bis zu zwei Tage mehr“, so Pfau. Zudem steigt laut der Gewerkschaft die Vergütung von Auszubildenden.

