Mehr Arbeitslose im Kreis Wesel zum Jahreswechsel

Zum Jahreswechsel ist die Arbeitslosigkeit im Kreis Wesel gestiegen, meldet die Agentur für Arbeit. Diese Entwicklung sei saisonal üblich, wegen der witterungsabhängigen Branchen. „Folglich fällt die Zunahme der Arbeitslosigkeit bei Männern, die überwiegend in diesen Berufen tätig sind, stärker aus als bei den Frauen“, teilt Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit. Als weitere Faktoren nennt sie Kündigungen und auslaufende Verträge zum Jahresende sowie die momentane konjunkturelle Schwächephase.

16.925 Menschen waren im Dezember 2023 im Kreis Wesel arbeitslos gemeldet, 419 Personen oder 2,5 Prozent mehr als im November, die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkt auf 6,9. Im Vergleich zum Vorjahr allerdings waren das 1627 Arbeitslose oder 10,6 Prozent mehr. Seinerzeit lag die Quote bei 6,3 Prozent.

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Agentur für Arbeit, SGB III) nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat um 177 Menschen oder 3,9 Prozent auf 4752 Personen zu, das sind 448 oder 10,4 Prozent mehr als im November. Im Bereich der Grundsicherung (Jobcenter, SGB II) werden laut Arbeitsagentur aktuell 12.173 arbeitslose erwerbsfähige Hilfebedürftige im Kreis Wesel betreut, das sind 242 Personen oder zwei Prozent mehr als im Vormonat und 1179 oder 10,7 Prozent mehr als im Dezember 2022.

Aus einer Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt meldeten sich 868 Kreis Weseler arbeitslos. Gleichzeitig meldeten sich 625 Personen aus der Arbeitslosigkeit ab, um eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt aufzunehmen. Im Berichtsmonat meldeten die Unternehmen im Kreis Wesel 691 neue Stellen. Aktuell sind 2311 Stellen zu besetzen.

