März-Zahlen: Wie sich der Arbeitsmarkt im Kreis entwickelt

Kreis Wesel. Etwas mehr Arbeitslose im Kreis Wesel als im Februar, 13 Prozent mehr als vor einem Jahr: Warum die Arbeitsagentur dennoch auf Entlastung hofft.

Etwas mehr Arbeitslose im Kreis Wesel, etwas weniger Arbeitslose im Kreis Kleve: So fällt die Bilanz der zuständigen Arbeitsagentur in ihrem Bericht für den Monat März aus. Damit verzeichnet sie mit insgesamt 25.794 Arbeitslosen über beide Bezirke ein leichtes Plus von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Aber: „Mit der einsetzenden Frühjahrsbelebung und den auslaufenden Einschränkungen bei den witterungsabhängigen Berufen wird der Markt erfahrungsgemäß an Aufnahmefähigkeit zunehmen“, so Geschäftsführerin Barbara Ossyra in einer Mitteilung.

„Zur Entlastung tragen aktuell auch Qualifizierungen bei, in denen arbeitslose Menschen ihre Kenntnisse erneuern und erweitern oder eine neue Ausbildung absolvieren“, wird die Geschäftsführerin weiter zitiert. „Nach dem erfolgreichen Abschluss stehen diese Personen den Unternehmen zur Besetzung offener Stellen zur Verfügung. Der gemeinsame Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter Kreis Wesel hier der richtige Ansprechpartner.“ Im März meldeten die Unternehmen den Angaben zufolge 212 neue Stellen im Kreis Wesel, aktuell sind hier 1336 zu besetzen.

Arbeitslosigkeit im Kreis Wesel: Das sind die Zahlen für März

Die weiteren Zahlen für den Kreis Wesel: Im März waren hier 16.572 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 169 Personen oder ein Prozent mehr als einen Monat zuvor. Im Vorjahresvergleich fällt der Anstieg deutlicher aus – hier sind es 1908 Arbeitslose oder 13 Prozent mehr. Die Arbeitslosenquote nahm um 0,1 Prozentpunkte zu und lag bei 6,8 Prozent (Vorjahr 6,0).

Lesen Sie auch: So viel verdienen Frauen im Kreis Wesel weniger als Männer

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Agentur für Arbeit, SGB III) stieg die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat um sechs Personen auf 4726 Personen an. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind 368 Personen oder 8,4 Prozent mehr arbeitslos gemeldet. Im Bereich der Grundsicherung (Jobcenter, SGB II) werden aktuell 11.846 arbeitslose erwerbsfähige Hilfebedürftige betreut (163 Personen oder 1,4 Prozent mehr als im Vormonat und 1540 Personen oder 14,9 Prozent mehr als im März 2022). Im März waren im Kreis Wesel 907 Personen (Vormonat: 901) mit ukrainischer Staatsangehörigkeit arbeitslos gemeldet, heißt es weiter. Aus einer Beschäftigung am Ersten Arbeitsmarkt meldeten sich 858 Personen arbeitslos. Gleichzeitig meldeten sich 718 Personen aus der Arbeitslosigkeit ab, um eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt aufzunehmen.

Zum 30. September 2022 (aktuell verfügbare Daten) waren im Kreis Wesel 145.526 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das sind 1754 Personen oder 1,2 Prozent mehr als im September 2021.

