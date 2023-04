LVR-Umlage: Kreis Wesel gibt 18,8 Millionen an die Kommunen

Kreis Wesel. Die LVR-Umlage wurde gesenkt – davon profitieren nun die Kommunen im Kreis Wesel. Wie viel Geld die Städte und Gemeinden jeweils erhalten.

Am Freitag hat die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) in ihrer Sitzung wie erwartet beschlossen, den Hebesatz für die Landschaftsumlage weiter zu senken. Der Hebesatz für die LVR-Umlage, die der Kreis Wesel zahlen muss, liegt damit für das Jahr 2023 bei 15,3 Prozent. Landrat Ingo Brohl versprach, die zusätzliche Senkung der LVR-Umlage direkt an die Kommunen im Kreis Wesel weiterzugeben, um die Städte und Gemeinden finanziell zu stabilisieren.

Aufgrund von Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 hatte der Kreistag darüber hinaus in seiner Sitzung am 2. März eine anteilige Weiterleitung von Mitteln in Höhe von 3,5 Millionen Euro an die kreisangehörigen Kommunen beschlossen.

Die gesamte Entlastung der Kommunen im Haushaltsjahr 2023 durch den Kreis Wesel setzt sich laut Kreis wie folgt zusammen: Alpen 729.515 Euro, Dinslaken 2.333.881 , Hamminkeln 1.367.036, Hünxe 810.075, Kamp-Lintfort 1.351.113, Moers 3.815.710, Neukirchen-Vluyn 1.576.794, Rheinberg 963.647, Schermbeck 774.934, Sonsbeck 452.783, Voerde 1.154.746, Wesel 2.376.156 und Xanten 1.099.395 Euro. Insgesamt gibt der Kreis Wesel somit 18.805.785 Euro an seine Kommunen weiter.

