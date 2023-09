Wirtschaft Logistik im Kreis Wesel: Was bringt die Branche der Region?

Kreis Wesel. Wasser, Schiene, Straße: Der Niederrhein ist ein Logistik-Drehkreuz. Die Branche schafft Arbeitsplätze, verbraucht aber auch viel Platz.

Wirtschaftsfaktor Warenfluss: Es ist der Dreiklang aus Wasser, Schiene und Straße, der den Niederrhein und den Kreis Wesel laut einer Studie des Fraunhofer-Institutes zu einem der dynamischsten Logistikstandorte in Deutschland macht. Den Anteil der Branche an der Wirtschaftsleistung des Kreises stellte Landrat Ingo Brohl jüngst bei der Einweihung des riesigen neuen Logistikzentrums im Weseler Rhein-Lippe-Hafen heraus.

Logistikbranche im Kreis Wesel ist ein starker wirtschaftlicher Faktor

Rund 16 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Kreis Wesel sind demnach in mehr als 300 Unternehmen in der oder für die Logistikbranche tätig. Laut Arbeitsagentur im Kreis Wesel waren zum Stichtag 31. Dezember 2022 insgesamt 8418 Personen unmittelbar im Bereich „Verkehr und Lagerei“ sozialversicherungspflichtig beschäftigt, das waren 146 Arbeitskräfte beziehungsweise 1,8 Prozent mehr als noch 2021. Der Anteil der Logistikbranche an der Gesamtzahl der Beschäftigten im Kreis Wesel liegt bei 5,8 Prozent.

Die Niederrheinische IHK setzt sich gemeinsam mit ihren Mitgliedsunternehmen für einen Ausbau der Infrastruktur im Kreis Wesel ein. „Etwa jeder zehnte Arbeitsplatz im Kreis Wesel hängt direkt oder indirekt von der Logistik ab. Dabei spielt dem Standort die Lage in die Karten, mit der direkten Anbindung zu den Seehäfen nach Rotterdam und Antwerpen sowie der Nähe zu den Kunden an Rhein und Ruhr“, sagt der Teamleiter Verkehr und Logistik, Matthias Simons.

Mit Amazon sei außerdem – abgesehen von Verwaltung, Krankenhäusern und Pflege – ein Logistikunternehmen einer der größten Arbeitgeber im Kreis Wesel. „Neue Logistikansiedlungen sorgen also dafür, dass die Wirtschaft stark und die Region attraktiv bleibt. Das attraktive Logistikangebot ist besonders für Industrie und Großhandel ein zentraler Standortfaktor.“

Ein offensichtlich wachsender Wirtschaftssektor also, der aber wegen seines teilweise großen Flächenbedarfs bei der Lastwagen-Logistik nicht unumstritten ist. Besonders viele und große Gewerbeflächen, die noch entwickelt werden können, gibt es in den Kreiskommunen nicht mehr.

Logistik im Kreis Wesel: Verdi betrachtet Arbeitsbedingungen mit kritischem Blick

Das Interesse der Logistikbranche ist groß, die Kommunen haben aber zunehmend Probleme damit, die verbliebenen Flächen durch voluminöse Unternehmen versiegeln zu lassen, die zum Teil nur wenige neue Arbeitsplätze schaffen. Das Problem benannte Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp auch bei der Einweihung des Rhenus-Logistikzentrums Anfang August.

66 Speditionen gibt es laut Angabe der Arbeitsagentur im Kreis Wesel. Zum Ende des Jahres waren dort 1732 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Macht durchschnittlich etwas mehr als 26 Beschäftigte pro Spedition. Die Entwicklungsagentur des Kreises (EAW) war trotz frühzeitiger Anfrage nicht in der Lage, Angaben zum Gesamtanteil der Logistikbranche an Gewerbeflächen im Kreis Wesel zu machen.

Dass die Transportbranche aber teilweise große Lagerhallen und nur wenige Arbeitsplätze vorhält, betrachtet vor allem die Gewerkschaft Verdi kritisch. Vor allem die fortschreitende Digitalisierung mancher Logistiksparten beobachte man sorgenvoll, sagt der Geschäftsführer des Verdi-Bezirks linker Niederrhein, Dominik Kofent.

Besonders den Internetriesen Amazon, der in seinen Lagern immer mehr auf Roboter statt auf Arbeitskräfte setzt, habe man im Blick, so Kofent, dessen Gewerkschaft auch die Arbeitsbedingungen in der gesamten Branche auf den Prüfstand stellt. Es gebe noch immer viele Unternehmen, die nicht tarifgebunden seien.

Unter dem Motto „Keine Arbeit unter Wert“ setzt sich Verdi deshalb für eine flächendeckende bessere Bezahlung ein. So habe man die Manteltarifverträge des Speditions-, Logistik- und KEP-Tarifvertrages NRW zum 30. November dieses Jahres gekündigt. Die Bedingungen darin seien teilweise uralt. Das werde man ändern, so Verdi. Und zwar nicht erst in zehn Jahren.

Gesamtbeschäftigtenzahl im Kreis Wesel

Ende 2022 gab es laut Arbeitsagentur im Kreis 145.559 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, davon 8418 Personen im Bereich „Verkehr und Lagerei“.

Der Bereich umfasst laut Arbeitsagentur die Personen- und Güterbeförderung im Linien- oder Gelegenheitsverkehr auf Schienen, in Rohrfernleitungen, auf der Straße, zu Wasser und in der Luft, den Betrieb von Bahnhöfen, Häfen und Flughäfen, Parkplätzen und Parkhäusern sowie Frachtumschlag oder Lagerei. Dazu kommen Vermietungen mit Fahrer oder Bedienungspersonal sowie Post-, Kurier- und Expressdienste.

