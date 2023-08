Leiharbeit und Prämien: Der schwierige Kampf um Fachkräfte

Der Mangel an Pflegefachkräften zwingt Wohlfahrtsverbände im Kreis Wesel dazu, in den Preiskampf einzusteigen (Symbolbild).

Kreis Wesel. Der Wettbewerb um Pflegekräfte wird im Kreis Wesel vermehrt zum finanziellen Kräftemessen. Was dahinter steckt und was Wohlfahrtsverbände sagen.

Irgendwann waren sie plötzlich weg, und das auf einen Schlag: Fünf Pflegekräfte, abgeworben von einem Krankenhaus, das hohe Prämien zahlte, um den eigenen Fachkräftemangel zu beheben. Seitdem nimmt der Awo Kreisverband Wesel an einem Wettlauf teil, den er vor nicht allzu langer Zeit noch für unmöglich hielt. „Sowas kannten wir gar nicht“, sagt Awo-Vorstandsmitglied Dr. Bernd Riekemann. Nun zahle man aber selbst Willkommensprämien, Werbeprämien und Bleibeprämien, teilweise in vierstelliger Höhe.

Der Kampf um Fachkräfte ist längst zu einem finanziellen Kräftemessen geworden. In dem vor allem Leiharbeitsfirmen die Bedingungen diktieren. Der Vorwurf: Sie locken frustrierte Pflegefachkräfte aus festen Beschäftigungen und bieten sie Krankenhäusern und Pflegeverbänden wieder an – zu deutlich verbesserten Konditionen.

Fehlende Pflegekräfte im Kreis Wesel: Ein Wohlfahrtsverband zahlt bereits Prämien

Zahlreiche Häuser können gar nicht anders, als auf Leiharbeitskräfte zurückzugreifen. So auch zeitweise die Awo: „Wir mussten in einem Haus gleich sechs Vollzeitkräfte durch Leiharbeitende ersetzen“, sagt Bernd Riekemann. Dafür habe man finanzielle Einbußen und den Frieden in der Belegschaft riskiert. Der Grund: Die Leihbeschäftigten verdienen mehr Geld und können sich die Arbeitszeiten quasi aussuchen.

Laut Riekemann beläuft sich der Stundenlohn einer Stammkraft ohne Zuschläge auf durchschnittlich 20 bis 21 Euro. Die Stundenverrechnungssätze für Leiharbeitnehmende liege dagegen je nach Anbieter zwischen 60 und 70 Euro.

Refinanzieren können die Sozialverbände diese Beträge nicht. Dazu suchten sich die freien Arbeitskräfte die beliebten Tagschichten aus, sodass die Randzeiten für das Stammpersonal übrig blieben. Schlechtere Bezahlung und schlechtere Schichten – der Frust bei den Stammbeschäftigten sei entsprechend hoch gewesen, so Riekemann. Momentan habe man aber keine Leihfachkräfte mehr im Einsatz.

Dafür ist die Awo in den Preiskampf mit den anderen Wettbewerbern eingestiegen. Man zahle Willkommensprämien von bis zu 3000 Euro, sagt Bernd Riekemann, Mitarbeitende, die Neubeschäftigte werben, bekämen 400 Euro. Auch für Beschäftigte, die sich für mindestens ein Jahr zum Bleiben verpflichteten, gebe es eine Prämie.

Fachkräftemangel in der Pflege: Geld, Jobfahrräder und Dienstwagen als Lockstoffe

Soweit ist der Caritasverband Moers-Xanten noch nicht, aber für die Zukunft könne man nichts ausschließen, sagt Vorstandsvorsitzende Brunhild Demmer. Auch wenn sie die Preistreiberei kritisch sieht: „Das führt nur dazu, dass ein System ausgehöhlt wird, das ohnehin schon auf Kante genäht ist.“

Und das die Leiharbeit weiter strapaziert. Auch beim Caritasverband setzt man Leiharbeitskräfte ein, allerdings „nur im äußersten Notfall“, so Demmer, die die Forderungen der Leiharbeitsfirmen „horrende Kosten, die nicht refinanzierbar sind“ nennt. Derzeit sind keine Leihbeschäftigten beim Caritas-Verband Moers-Xanten eingesetzt. Momentan sei man ganz gut aufgestellt und könne die Pflegeheime voll belegen, sagt Brunhild Demmer.

Anders als der Caritasverband Wesel-Dinslaken. Dort hat man aus eigener Veranlassung die Leistungen in diesem Jahr heruntergefahren, wie Direktor Michael van Meerbeck berichtet. „Häuser sind in diesem Jahr nicht voll ausgelastet.“ Statt 80 Betten könnten teilweise nur 65 belegt werden. Zwar beruhige sich die Situation derzeit wieder, aber der Fachkräftemangel bleibe, so van Meerbeck weiter, der grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte einsetzt, um den Betriebsfrieden nicht zu gefährden.

Von einer Prämie hält van Meerbeck ebenfalls nicht viel. Er befürchtet, dass vielen Häusern dies nur durch Umschichtung gelingt. Statt Prämien zahle der Caritasverband Wesel-Dinslaken aber noch Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Dazu fördere man Jobfahrräder und stelle ambulanten Pflegekräften, die 30 Stunden in der Woche arbeiteten, einen auch privat nutzbaren Dienstwagen zur Verfügung. „Die Menschen, die wirklich pflegen möchten, sind bei uns gut aufgehoben“, sagt Michael van Meerbeck, „und wir tun alles, damit es ihnen gut geht.“

>>>Ohne Leiharbeit geht es nicht, es muss aber Regeln geben<<<

Zwar sagen sowohl Brunhild Demmer als auch Bernd Riekemann, dass es momentan nicht ohne Leiharbeit geht, sie fordern aber von der Politik Regeln und Grenzen für den Leiharbeitsmarkt. „Vor allem, um die Bestandsmitarbeiter zu schützen“, so Brunhild Demmer. Laut Awo-Vorstand Bernd Riekemann sollte es unter anderem eine Ausbildungsumlage für Zeitarbeitsfirmen geben. Außerdem müsse man die Zahl der Ausbildungsplätze erweitern und den Pflegesektor entbürokratisieren, „um das Arbeitsumfeld attraktiver zu gestalten“.

