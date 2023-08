Gänsebejagung Laute Gewehrschüsse im Kreis Wesel – was dahinter steckt

Kreis Wesel. Die Jäger im Kreis Wesel sind derzeit verstärkt auf der Jagd – vor allem in den Morgen- und Abendstunden. Um welche Tiere es dabei geht.

Die Kreisjägerschaft Wesel bittet um Verständnis für die aktuell laufende Gänsebejagung. Weil die Tiere am besten in den Morgen- und Abendstunden erlegt werden können, seien gerade in diese Zeiten laute Gewehrschüsse zu hören. Große Bejagungen sind bei der Polizei angemeldet, teilen die Jäger mit. Direkte Anwohnerinnen und Anwohner werden nach Möglichkeit vorab informiert.

Kreisjägerschaft Wesel erklärt: Warum Wildgänse bejagt werden müssen

Die Bejagung von Wildgänsen sei nicht nur legal, sondern auch notwendig, betont der Vorsitzende der Kreisjägerschaft Wesel, Markus Ermen-Zielonka. Tausende Gänse fressen teilweise ganze landwirtschaftlichen Flächen kahl und hinterlassen dabei reichlich Kot. Dieser Kot wiederum gelange in das Futter von Nutztieren und führe zu Krankheiten und Infektionen. „Die Gänse lassen sich durch Vogelscheuchen, Plastiktüten, Knallapparate oder ähnliche Maßnahmen nicht lange abschrecken“, heißt es von der Jägern weiter. Sie merken schnell, dass für sie keine Gefahr besteht.

Die Jäger jagen wieder die Wildgänse im Kreis Wesel. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Die einzige wirksame Maßnahme sei deshalb die „lethale Vergrämung“, also das Schießen von Tieren. Im Anschluss einer Jagd meiden die anderen Gänse diese Felder. Die erlegten Grau-, Nil- und Kanadagänse werden verwertet. Aus ihnen werden zum Beispiel Grillwürstchen, Frikadellen oder Räucherschinken erzeugt. Nil- und Kanadagänse gelten in Deutschland als invasive Art. Sie sind gegenüber einheimischen Wasservogelarten sehr konkurrenzstark und können deren Populationen bedrohen.

Im Kreis Wesel geht die Jagdzeit auf Gänse noch bis zum 14. Oktober. Mit 25 tausend Hektar gehört der „Untere Niederrhein“ zu den größten Vogelschutzgebieten Deutschlands nach der sogenannten Ramsar-Konvention, einem internationalen Übereinkommen. In den Wintermonaten kommen zusätzlich zu den heimischen Wildgänsen 2000.000 arktische Wildgänse, um hier zu überwintern. Außerhalb des Ramsar-Gebietes dürfen die Gänse in NRW bis zum 31. Januar bejagt werden.

