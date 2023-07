Landratswahl 2025 im Kreis Wesel: Paic soll für SPD antreten

Kreis Wesel. SPD-Politiker Peter Paic bringt sich frühzeitig für die Landratswahl 2025 im Kreis Wesel in Position. Zunächst steht aber eine andere Wahl an.

Bis zur nächsten Landratswahl im Herbst 2025 sind es zwar noch mehr als zwei Jahre, die SPD im Kreis Wesel stellt aber bereits frühzeitig die Weichen dafür. Peter Paic, der bereits 2020 als Landratskandidat angetreten war, soll diese Rolle für die Sozialdemokraten wieder übernehmen. Der Kommunalpolitiker aus Hamminkeln äußerte seine Ambitionen in dieser Woche bei einer Pressekonferenz der Kreistagsfraktion. Offiziell ist die Kandidatur zu diesem frühen Zeitpunkt allerdings noch nicht, Paic muss von den Gremien der Partei gewählt werden.

SPD im Kreis Wesel: Peter Paic wird neuer Fraktionsvorsitzender

Doch die Kreis-SPD will sich dieses Mal frühzeitig auf den Wahlkampf vorbereiten. „Wir haben die Zeit, uns strategisch und inhaltlich gut einzustimmen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Gerd Drüten. Der erste konkrete Schritt steht schon am dritten Augustwochenende bei der Klausurtagung der Fraktion an. Dort wird Drüten, der sich mit 71 Jahren schrittweise aus der Kreispolitik zurückziehen will, nicht mehr als Fraktionsvorsitzender kandidieren. Paic soll diese Rolle übernehmen und wird sich zur Wahl stellen.

Der 55 Jahre alte IT-Fachmann, der in einer Führungsposition beim statistischen Landesamt arbeitet, war bei der vorangegangenen Landratswahl relativ kurzfristig als Kandidat eingesprungen, nach dem der damalige Verwaltungschef Ansgar Müller überraschend nicht mehr angetreten war. Bei der Stichwahl im September 2020 unterlag Paic gegen den CDU-Politiker Ingo Brohl.

Da sich im Kreistag eine Mehrheit mit einer Kooperation aus Christdemokraten, FDP und Grünen bildete, befindet sich die SPD in dieser Wahlperiode in der Oppositionsrolle. Geht es nach Drüten und Paic, soll sich das bald wieder ändern. „Der Landrat ist angreifbar und das wollen wir in den kommenden Monaten auch deutlich machen“, so Drüten. Brohl werde aus Sicht der SPD seiner Aufgabe nicht gerechet. „Er verwaltet zögerlich und gestaltet wenig“, findet der Noch-Fraktionsvorsitzende.

Reaktivierung von Bahnstrecken sind „Jahrhundertprojekte“ für den Kreis Wesel

So kritisierten die Sozialdemokraten etwa die Debatte um einen Ausstieg des Kreises aus dem RVR, der unter anderem von der CDU angestoßen wurde. „Wir bedauern dieses Kirchturmdenken“, sagt Peter Paic. Der Kreis sei eng mit dem Ruhrgebiet verflochten, über den Regionalverband würden viele Fördergelder generiert. Paic will aber als Fraktionsvorsitzender nicht auf Konfrontationskurs gehen, sondern sich gesprächsbereit mit allen demokratischen Fraktionen zeigen.

Inhaltlich stehen für die SPD in der zweiten Halbzeit der Wahlperiode vor allem drei zentrale Themen im Mittelpunkt: Die wirtschaftliche Entwicklung des Kreises, die soziale Gerechtigkeit und der Mobilitätswandel. Die geplante Reaktivierung der Walsumbahn von Duisburg über Dinslaken nach Wesel und den Bau der Niederrheinbahn nach Neukirchen-Vluyn bezeichnete Paic als „Jahrhundertprojekte“ für den Kreis Wesel. Aber auch die bessere Verknüpfung von öffentlichen Verkehrsmitteln mit Fahrrädern durch weitere Mobilstationen sei ein wichtiger Schritt bei der Verkehrswende.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel