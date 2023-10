Kreis Wesel: Wo haben die Menschen das meiste Einkommen

Kreis Wesel. In welcher Stadt oder Gemeinde im Kreis Wesel verdienen die Menschen rein rechnerisch am meisten? Zahlen dazu hat das Statistische Landesamt.

Im Jahr 2021 hat jede Einwohnerin und jeder Einwohner im Kreis Wesel rein rechnerisch über ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 23.990 Euro verfügt – das sind 544 Euro mehr als noch im Jahr zuvor, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamts hervorgeht. Der Kreis Wesel liegt damit etwas über dem Landesschnitt: Rein rechnerisch standen jedem Menschen in NRW 2021 im Schnitt 23.812 Euro zur Verfügung.

Die Daten vom Statistischen Landesamt lassen zugleich auch einen genaueren Blick auf die Kommunen im Kreis Wesel zu: Demnach haben die Menschen in Hünxe rein rechnerisch nach wie vor das höchste Jahreseinkommen zur Verfügung – 28.129 Euro, dahinter folgen Schermbeck (27.371 Euro) und Hamminkeln (26.326 Euro).

Kreis Wesel: Wo haben die Menschen durchschnittlich am meisten verdient

Schlusslicht ist derweil Kamp-Lintfort mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen pro Person von 20.634 Euro, es folgen Voerde (22.734 Euro) und Moers (22.901 Euro). Alle Menschen im Kreis haben den Zahlen zufolge mehr Einkommen als 2020 zur Verfügung. Den größten Anstieg verzeichneten die Statistiker in Xanten – um 839 Euro. Am wenigsten dazu verdient haben sich mit 314 Euro die Menschen in Sonsbeck.

Wo rangieren die Kommunen im Kreis Wesel im Vergleich zu anderen? „Mit 35.712 Euro wies Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss das höchste verfügbare Einkommen je Einwohnerin und Einwohner aller 396 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen auf“, heißt es in der Mitteilung von IT.NRW. Hinten rangierte Gelsenkirchen (17.924 Euro), gefolgt von Kommunen am Niederrhein: Kranenburg im Kreis Kleve (18.106 Euro) und Weeze im Kreis Kleve (18.400 Euro).

Einkommen im Kreis Wesel: Werte zeigen die Kommunen im Vergleich

Wie hoch das verfügbare Einkommen der Menschen in den Städten und Gemeinden des Kreises im Jahr 2021 war, zeigt der folgende Überblick. Zu sehen ist auch, wie sich dieser Wert im Vergleich zum Jahr davor entwickelt hat.

Alpen: 25.836 Euro (+507)

Dinslaken: 24.539 Euro (+687)

Hamminkeln: 26.326 Euro (+462)

Hünxe: 28.129 Euro (+616)

Kamp-Lintfort: 20.634 Euro (+346)

Moers: 22.901 Euro (+522)

Neukirchen-Vluyn: 24.570 Euro (+480)

Rheinberg: 24.931 Euro (+617)

Schermbeck: 27.371 Euro (+656)

Sonsbeck: 26.233 Euro (+314)

Voerde: 22.734 Euro (+617)

Wesel: 23.114 Euro (+433)

Xanten: 26.227 Euro (+839)

Wie gehen die Statistiker bei ihren Daten vor? Unter verfügbarem Einkommen fasst IT.NRW die Einkommenssumme (Arbeitnehmerentgelt und Einkommen aus selbstständiger Arbeit und Vermögen) zusammen, über die private Haushalte abzüglich Steuern und Sozialabgaben und zuzüglich empfangener Sozialleistungen durchschnittlich für Konsum- und Sparzwecke verfügen.

Ein Grund für den Zuwachs liegt in der Statistik selbst: Für die überarbeiteten Berechnungen der Jahre 2018 bis 2020 lagen demnach aktualisierte Daten vor, beispielsweise Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019). Die Ergebnisse wurden revidiert.

