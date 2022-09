Kreis Wesel: Wo ein gigantischer Atombunker verkauft wird

Xanten. Ein riesiger Atomschutzbunker steht im Kreis Wesel zum Verkauf. Die Anlage wurde früher von der Bundeswehr genutzt. Das soll er kosten.

Wer auf der Suche nach einer besonders außergewöhnlichen Immobilie ist, der sollte sich in Xanten umsehen: Denn in der Domstadt wird gerade ein ehemaliger Atomschutzbunker verkauft. Die riesige Anlage erstreckt sich unterirdisch auf 850 Quadratmetern und ist mit drei Meter dicken Betonwänden ausgestattet. Der Bunker sei früher von der Bundeswehr genutzt worden, schreibt das für den Verkauf zuständige Maklerbüro in einer Anzeige.

Atomschutzbunker im Kreis Wesel: Das soll die Anlage kosten

Der Bunker in Xanten wurde früher von der Bundeswehr genutzt. Foto: Daniel Philipps

Die Anlage sei demnach unter anderem mit einem Kran, einem Generator, einem Steuerpult, Wasser- und Ölspeicher, Sanitäranlagen, massive Stahltüren, Schutzräumen und einem Lager ausgestattet. „Der Bunker allgemein befindet sich in einem guten Zustand, muss aber aufgrund der Hinterlassenschaften von vorherigen Mietern ausgeräumt werden“, schreibt das Maklerbüro. Viele der Anlagen müssten überholt und überprüft werden, da auch die elektrischen Verbindungen gekappt wurden. Über der Erde gehören zu der Anlage in Xanten noch mal 8000 Quadratmeter Grundstück.

Zwar wird der Bunker in der Anzeige als „sicherer Zufluchtsort“ beschrieben, der „den Herausforderungen zum Schutz einer Familie unter extremsten Bedingungen“ standhalten soll – ob man wirklich darin wohnen könnte, ist allerdings nicht klar. Der Makler weist daraufhin, dass ein Umbau und eine Nutzungsänderung für Wohnbau erst geprüft werden müsste. Das Gelände eigne sich in jedem Fall hervorragend für eine Paintball-Anlage oder den gewerblichen Betrieb. Allerdings hat die Sache auch ihren Preis: Die Kaufsumme ist derzeit mit 1,6 Millionen Euro veranschlagt. Die Anzeige ist auch bei Ebay Kleinanzeigen zu finden.

