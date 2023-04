Kreis Wesel: Weniger Azubi-Stellen – Chancen dennoch gut

Kreis Wesel. Rund 900 Jugendliche suchen im Kreis Wesel derzeit eine Ausbildungsstelle. Die Möglichkeiten sind laut Arbeitsagentur Wesel vielfältig.

Es sind noch etwa vier bis fünf Monate bis zum Ausbildungsstart: „Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind auch in diesem Jahr günstig“, so Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel. „Von Oktober letzten Jahres bis Ende März wurden in den Kreisen Wesel und Kleve mehr Ausbildungsstellen als Bewerberinnen und Bewerber gemeldet. Jungen Menschen stehen daher vielfältige Möglichkeiten offen, und sie sollten sich mit einer möglichst breiten Palette an Berufen beschäftigen.“ In der Regel gebe es mehrere Ausbildungsberufe oder Studienfächer, die zu den eigenen Interessen und Talenten passten.

Ende März suchten laut aktuellem Ausbildungsmarktbericht noch 889 Jugendliche im Kreis Wesel eine Ausbildungsstelle. Im Gegenzug waren bei der Agentur für Arbeit Wesel noch 2470 unbesetzte Ausbildungsstellen gemeldet – im Kreis Wesel 1554, im Kreis Kleve: 916. Seit Oktober 2022 haben sich bei der Agentur den Angaben zufolge 1666 Bewerberinnen und Bewerber aus dem Kreis Wesel gemeldet – 78 oder 4,5 Prozent weniger als im Vorjahr.

Ausbildungsmarkt Kreis Wesel: Die aktuellen Zahlen

Im gleichen Zeitraum meldeten die Arbeitgeber in den Kreisen Wesel und Kleve insgesamt 3439 Ausbildungsstellen – ein Rückgang um 251 oder 6,8 Prozent zum Vorjahr. Auf den Kreis Wesel entfielen 2143 Ausbildungsstellen, 179 oder 7,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Freie Lehrstellen im Kreis Wesel gibt es zum Beispiel in folgenden Berufen: Verkäufer/in, Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Kaufmann/-frau Büromanagement, Medizinische/r Fachangestellte/r, Koch/Köchin, Fachkraft Lagerlogistik, Kfz-Mechatroniker/in Pkw-Technik, Berufe im Hochbau und Tiefbau.

„Auch wenn die Unternehmen nach dem Zuwachs an Lehrstellen im vergangenen Jahr nun etwas weniger Stellen gemeldet haben, ist der Wunsch nach einer geeigneten Nachwuchskraft anhaltend hoch“, ergänzt Barbara Ossyra. Das sei nachvollziehbar, „denn die anstehenden Renteneintritte der geburtenstarken Jahrgänge werden Lücken hinterlassen“. Wer jetzt mit der Ausbildung künftiger Fachkräfte beginne, werde seinen Bedarf zumindest teilweise decken können. „Daher empfehle ich, offene Ausbildungsstellen jetzt zu melden. Bis zum Ausbildungsbeginn sind noch vier, fünf Monate Zeit, die man nutzen kann, um Jugendliche kennenzulernen, idealerweise auch im Rahmen eines Praktikums“, so Ossyra.

Ausbildung Kreis Wesel: Hier gibt es Beratung und Informationen

Weitere Infos: Eine Berufsberatung kann unter der gebührenfreien Service-Nummer 0800 45555 00 (Montag bis Freitag 8-18 Uhr) oder online unter www.arbeitsagentur.de/kontakt vereinbart werden. Die Hotline der Jugendberufsagenturen im Kreis Wesel ist unter 0281/9620-800 erreichbar – hier können sich junge Menschen zwischen 14 und 24 Jahren montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr melden. Außerhalb dieser Zeiten kann man eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen oder man schreibt eine E-Mail an: Wesel.BiZ@arbeitsagentur.de. Die Arbeitsagentur verweist zudem auf Check-U, das Erkundungstool für Ausbildung und Studium: www.check-u.de und https://www.arbeitsagentur.de/k/ausbildungklarmachen

