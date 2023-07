Kreis Wesel. Immer wieder stehen im Kreis Wesel Felder in Flammen: Häufige Ursachen sind brennende Landmaschinen. Wie es dazu kommt.

Kaum steigen die Temperaturen, mehren sich Feuerwehreinsätze auf dem Land: Brennende Mähdrescher, Heu- und Strohballenpressen und in der Folge ganze Felder. Warum fangen immer wieder Landmaschinen Feuer? In den vergangenen Wochen hat es im Kreis Wesel und am gesamten Niederrhein gleich mehrfach gebrannt. Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen kennt das Phänomen, „das ist jedes Jahr im Sommer so“, sagt er. Je höher die Temperaturen, umso größer die Gefahr. Einen pauschalen Grund für diese Feuer kann er nicht nennen, da gebe es zahlreiche Möglichkeiten.

Gehen Bauern und die Mitarbeiter der Lohnunternehmen mit ihren Maschinen falsch um? „In der Regel nicht“, sagt Alexander Czech. Er ist Referent für Technik und Digitalisierung in der Außenlandwirtschaft der Landwirtschaftskammer NRW und kennt das Problem. So eine Ballenpresse oder ein Mähdrescher seien sehr komplizierte Konstruktionen, „es gibt sehr viele bewegliche Teile darin, auch wenn das von außen nicht zu bemerken ist. Es wirken relativ hohe Kräfte auf die einzelnen Bauteile und es entwickeln sich hohe Temperaturen in den Maschinen.“

Steine verursachen Funken in der Maschine

Eine recht simple Ursache nennt Czech, die in der Natur der Sache liegt: Steine, die in die Presse aufgenommen werden und dort Funkenschlag erzeugen. Das sei normal und auch kaum zu verhindern. „Wichtig ist, dass die Maschinen regelmäßig gereinigt werden. Nach so einem langen Tag auf dem Feld müssen alle Klappen geöffnet werden, dann beispielsweise mit einem Laubbläser der Staub in allen Ecken entfernt werden.“ In der Regel werde das auch gemacht, schon aus Eigeninteresse: Staub ist leicht brennbar. „Technisch ist es nicht möglich, die gesamte Maschine in allen Teilen zu belüften.“ Da helfe nur Handarbeit.

Weitere Brandursache sind Defekte an der Maschine, die durch Verschleiß entstehen. Czech nennt Kugellager: Treten die Kugeln aus, läuft das Lager ohne Führung. „Das Metall wird in diesem Fall unfassbar heiß“, erläutert der Fachmann. Zum Schmieren und Kühlen enthalten diese Lager auch Fett, das sich entzünden kann. „Wenn ein Lager brennt, dann gibt es ein wirkliches Problem!“ Der gesamte Staub in der Maschine nährt das Feuer.

Ballenpressen wie diese geraten immer wieder mal in Brand: Aufgenommene Steinchen können eine Ursache sein (Archivbild) Foto: Markus Joosten / WAZ FotoPool

Jeder Bauer habe einen Feuerlöscher auf dem Feld dabei, aber in Situationen wie diesen nutze der gar nichts. Heuballenpressen werden von Traktoren gezogen. „Im günstigsten Fall gelingt es bei einem Brand noch, den Trecker zu retten indem man abkuppelt“, sagt der Fachmann. Allerdings rät er davon ab, das um jeden Preis zu versuchen. „Es ist wichtiger, dass sich die Menschen in Sicherheit bringen.“

Nachlässigkeit sei in der Regel nicht ursächlich für Feuer. Schon allein, weil ein Brand hohe Schäden anrichtet, so ein Mähdrescher beispielsweise kostet neu ab 350.000 Euro aufwärts, eine neue Ballenpresse 160.000 bis 180.000 Euro und die Lieferzeiten sind lang. „Zwar springt die Versicherung für entstandene Schäden ein, wenn alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen sind.“ Der damit verbundene bürokratische Aufwand sei aber immens, ein Gutachter müsse kommen, viel Papierkram erledigt werden. „Und die ganze Arbeit, die der Landwirt investiert hat, ist umsonst gewesen.“ Am Ende, sagt auch Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen, gehe es immer darum: Wer bezahlt welchen Schaden?

Feuerwehren werden für diese Einsätze ausgebildet

Feuer auf dem Feld einzudämmen, gehört zu den Aufgaben der Feuerwehren und ist fester Bestandteil der Ausbildung, erläutert Zurmühlen. Die Einsatzleitung müsse eine Erkundung machen – können die Flammen auf Nachbarfelder, Wälder oder gar Häuser übergreifen? „Dann geht es darum, welche Mittel zur Verfügung stehen – um das Personal, aber auch die Wasserversorgung.“ Die sei auf dem Land sehr unterschiedlich, teils gebe es eine öffentliche Wasserversorgung, Löschbrunnen, Teiche oder Zisternen. „Falls nicht, müssen Tanklöschfahrzeuge eingesetzt werden“, so Zurmühlen. Die Löschwasserversorgung sei Aufgabe der Kommunen im Rahmen ihrer Brandschutzbedarfspläne und sie seien gut beraten, das im Blick zu haben.

