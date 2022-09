Kreis Wesel verleiht Klimaschutzpreis 2022 - Bewerbung läuft

Kreis Wesel. Auch in diesem Jahr verleiht der Kreis Wesel wieder einen Klimaschutzpreis für ehrenamtliche Initiativen und Maßnahmen. Wer sich bewerben kann.

Der Kreis Wesel verleiht den Klimaschutzpreis 2022, dafür können jetzt Vorschläge eingereicht werden. „Wenn an vielen kleinen Orten viele kleine Menschen viele kleine Dinge tun, wird sich das Angesicht unserer Erde verändern“, zitiert Landrat Ingo Brohl ein afrikanisches Sprichwort und ruft damit die Menschen im Kreis Wesel auf, sich zu bewerben. „Gesucht werden vorbildliche ehrenamtliche Initiativen und Maßnahmen, die einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz in unserem Niederrhein Kreis Wesel leisten“, so Landrat Ingo Brohl.

Angesprochen sind Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Schulklassen sowie sonstige Personengruppen, die in diesem Jahr ehrenamtlich ein Umwelt- oder Klimaschutzprojekt umgesetzt oder eines für das kommende Jahr konkret geplant haben.

Klimaschutzpreis im Kreis Wesel - Das sind mögliche Wettbewerbsbeiträge

Wettbewerbsbeiträge können sein: Projekte für kreativen Klima- und Umweltschutz im täglichen Leben, Maßnahmen zur klimaneutralen Mobilität, Projekte zur Plastik- und Abfallvermeidung, Maßnahmen zur Energie- und CO2-Einsparung, Projekte zum Natur- und Artenschutz. Es wird ein Preisgeld von 1000 Euro vergeben. Um das Engagement von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre hervorzuheben, gibt es für diese Altersgruppe eine eigene Kategorie.

Die Bewerbungen müssen bis 2. November, in der Kreisverwaltung, Fachstelle Europa und nachhaltige Kreisentwicklung, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, E-Mail petra.huelsken@kreis-wesel.de vorliegen und sind nur mittels Formblatt möglich: www.kreis-wesel.de/de/themen/klimaschutzpreis/

