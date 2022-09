Kreis Wesel verimpft jetzt die neuen Omikron-Impfstoffe

Kreis Wesel. Im Kreis Wesel werden weitere Impfstoffe gegen die Omikron-Variante verimpft. Wann es los geht und wie viele Lieferungen zur Verfügung stehen.

Nach der Stiko-Empfehlung verimpft der Kreis Wesel nun weitere Omikronimpfstoffe (Varianten BA.4 und 5) ab Dienstag, 27. September. In einer ersten Lieferung erhält der Kreis 600 Impfdosen, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Die Vakzine sind für die zweite Auffrischungsimpfung geeignet, die unter anderem für Vorerkankte, Pflegepersonal oder Menschen ab 60 Jahren empfohlen wird. Impfungen für Personen unter 60 nimmt der Kreis Wesel in seinen Impfstellen nicht vor und verweist dafür auf die Praxen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte.

Auch die bisherigen Impfstoffe können weiterhin eingesetzt werden, da sie sich nach Auffassung der Stiko in der Pandemie bewährt haben und unverändert vor schweren Krankheitsverläufen schützen, betont der Kreis. Eine Übersicht über die Impfangebote der Kreisverwaltung mit den Öffnungszeiten finden Sie unter www.kreis-wesel.de/de/themen/impfangebote

